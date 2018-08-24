Hadise: Hiçbir şeyden korkmuyorum

Hadise geçen yıl Dubai'de yaptığı paraşütle atlama görüntülerini paylaştı. Şarkıcı paylaştığı fotoğrafın altına da şu notu düştü:

"Ben korkmaktan korkarım. Korku çok gereksiz bir duygu aslında, bence 'Korkarım' dediğiniz şey aklınızda oluşturduğunuz gerçek olmayan bir duygu...

Çünkü “Ben yapamam korkarım” dediğimiz şey nedir? Daha hissetmeden görmeden 'Korkarım' demek bence hiç birimizin hayatında olmamalı.

Ben Skydiving'ı uzun zamandır araştırıp merak etmiştim, nasıl bir şey, bu nasıl bir duygu acaba diye diye sonunda geçen yıl Dubai tatilimde Skydive yaptım!

Hayatımda yaptığım en çılgın şeydi.

Ama bunu yapmamın arkasında kendim için bir neden vardı...

Ben hayatımda yaşadığım, hissettiğim korkularımdan uzaklaşmak, kurtulmak için yaptım.

O helikopterden atladıktan sonra ben bu hayatta istediğim herşeyi başarırım kafama koyduktan ve korkmadıktan sonra dedim...

İyi ki de yapmışım, korkumla yüzleşip atlamışım.

Eğer yapmayı düşünenler varsa size eşlik eden hoca kesinlikle önemli, atlamadan önce her şeyi detayca size anlatıyor, kendinizi emin ellerde hissettiriyor.