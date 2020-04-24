Hadise Kaan Yıldırım'ın evine girerken görüntülendi!

Şarkıcı Hadise, önceki gün bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evine girerken objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; yaklaşık 2 aydır birlikte olan ve gazetecilerden köşe bucak kaçan Hadise-Kaan Yıldırım çiftinin aşkı belgelendi.

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüse aldırış etmediği görülen çiftin sık sık evde bir araya gelmesi dikkat çekti.

İŞLER ONA KALDI

Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte vakit geçirmesi, işlerin kardeşi Derya Açıkgöz'e kalmasına neden oldu. Hadise'nin sevgilisinin evine girmesinden yaklaşık bir saat sonra Bebek'e gelen Derya Açıkgöz, ablası adına banka işlerini halletti.

Maskesiz olan ve hızlı adımlar ile çıkış yapan Açıkgöz, soruları yanıtsız bıraktı.

