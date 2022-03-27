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  4. Hadise konserde aşka geldi! Sır gibi sakladığı nişan fotoğraflarını ekrana yansıttı

Hadise konserde aşka geldi! Sır gibi sakladığı nişan fotoğraflarını ekrana yansıttı

27.03.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine 'evet' diyen ve nişan yapan Hadise geçtiğimiz akşam konser verdi. Kız isteme töreniyle nişan yüzüğünü parmağına takan Hadise çalışanlarına sözleşme imzalatıp tek bir karenin bile sızdırılmayacağını söylemişti. Sevgilisi Dinçerler'in kendisini izlemeye geldiği anlarda Hadise ekrana nişan fotoğraflarını yansıttı.

Hadise konserde aşka geldi! Sır gibi sakladığı nişan fotoğraflarını ekrana yansıttı

Hadise Kaan Yıldırım'dan sonra aradığı aşkı Mehmet Dinçerler'de buldu. Evlilik için ilk adımı atan ikili geçtiğimiz gün nişanlandı. Hadise Türk gelenek ve göreneklerini yerine getirdiği nişandan tek bir kare bile yayınlamadı ve yayınlatmadı. Hadise çalışanlarına gizlilik anlaşması bile imzalattı.

Ancak Hadise konserde nişan fotoğraflarını kendi yayınladı. Nişanlısını izlemeye gelen Mehmet Dinçerler'e sürpriz yapan Hadise fotoğrafları yayınlamadan önce "Bu şarkıyı sevgilim için söylemek istiyorum. Geçenlerde çaktırmadan arabada prova yaptım. Belki anlamışsındır. Anlamadın mı? Çok güzel bir şarkı, çok seviyorum. Bu sana gelsin sevdiğim" dedi.

O sırada Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nişan fotoğrafları projeksiyonla perdeye yansıtıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Hadise Kaan Yıldırım
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