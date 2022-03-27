Hadise konserde aşka geldi! Sır gibi sakladığı nişan fotoğraflarını ekrana yansıttı

Hadise Kaan Yıldırım'dan sonra aradığı aşkı Mehmet Dinçerler'de buldu. Evlilik için ilk adımı atan ikili geçtiğimiz gün nişanlandı. Hadise Türk gelenek ve göreneklerini yerine getirdiği nişandan tek bir kare bile yayınlamadı ve yayınlatmadı. Hadise çalışanlarına gizlilik anlaşması bile imzalattı.

Ancak Hadise konserde nişan fotoğraflarını kendi yayınladı. Nişanlısını izlemeye gelen Mehmet Dinçerler'e sürpriz yapan Hadise fotoğrafları yayınlamadan önce "Bu şarkıyı sevgilim için söylemek istiyorum. Geçenlerde çaktırmadan arabada prova yaptım. Belki anlamışsındır. Anlamadın mı? Çok güzel bir şarkı, çok seviyorum. Bu sana gelsin sevdiğim" dedi.

O sırada Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nişan fotoğrafları projeksiyonla perdeye yansıtıldı.



