MAGAZİN

Hadise makyajsız fotoğraf istedi ünlü isimler paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2019 09:14 | Son Güncelleme

Şarkıcı Hadise geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir çağrıda bulunmuş ve kadınlardan makyajsız fotoğraflarını paylaşmalarını istemişti. Hadise'nin bu çağrısına ünlü isimler tepkisiz kalmadı.

Hadise makyajsız fotoğraf istedi ünlü isimler paylaştı

Son zamanlarda kendisi hakkında çıkan ‘estetik yaptırdı’ ve ‘makyajsız görüntülendi’ şeklindeki haberlerden bıkan şarkıcı Hadise, geçtiğimiz gün isyan etmişti.

Yatakta makyajsız halde çekilmiş bir karesini paylaşan Hadise, fotoğrafın altına yazdıklarıyla makyajsız fotoğraf paylaşımı konusunda çağrıda bulunmuştu.

hadise23

Hadise’nin bu çağrısına uyan ilk isimler şarkıcı Göksel, Hatice ve model Didem Soydan oldu.

Üç ünlü isim sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu çağrıya destek verdi. İşte ünlü isimlerin makyajsız paylaşımları:

didem-soydan-ic

goksel

hatice-2

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Anahtar Kelimeler:
hadise makyajsız Didem Soydan göksel

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Moda oldu makyaj yok gibi makyaj yapmak:)))) estetikler, botokslar, kalıcı makyajlar kaş dizaynları botokslar dolgular prp v.s lerden sonra hangi doğallıktan bahsediyorsunuz...
makyajsız o dudaklar normal duramıyor mu :))
makyaj yapmayın zaten..ne iseniz o olun..insanları kandırmayın ve dürüst olun..sıkıyorsa hiçç makyaj yapmayınnn
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