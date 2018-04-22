Hadise meğer kilo vermemiş!

Festivaldeki fotoğraflar 'photoshop' çıktı! Dün gece Maltepe'de sahneye çıkan Hadise'nin kilolu hali dikkat çekti.
Fotoğraflarda kendini inceltti
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Geçtiğimiz yaz fazla kilolarıyla gündeme gelen Hadise, bu kez fit vücuduyla sosyal medyayı sallamıştı.
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Ancak gerçek hiç de öyle kilo verdiğini söylemiyordu! Hadise dün verdiği konserde olay oldu.
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Hadise'nin paylaştığı pozlarla konser anındaki hali arasında epey fark vardı.
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Kilolarıyla dikkat çeken Hadise'nin fotoğraflarda photoshop yaptığı ve kendini incelttiği iddia ediliyor.
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Hadise'nin paylaştığı fotoğrafları yoruma kapaması da gözlerden kaçmadı.
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