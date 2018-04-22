MAGAZİN

Hadise meğer kilo vermemiş!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2018 12:18 | Son Güncelleme

Amerika'da Colorado Çölü'nde düzenlenen dünyaca ünlü Coachella Festivali'ne giden Hadise, paylaştığı fotoğraflarda zayıflığıyla dikkat çekmişti ama...

Festivaldeki fotoğraflar 'photoshop' çıktı! Dün gece Maltepe'de sahneye çıkan Hadise'nin kilolu hali dikkat çekti.

Fotoğraflarda kendini inceltti

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Geçtiğimiz yaz fazla kilolarıyla gündeme gelen Hadise, bu kez fit vücuduyla sosyal medyayı sallamıştı.
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Ancak gerçek hiç de öyle kilo verdiğini söylemiyordu! Hadise dün verdiği konserde olay oldu.
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Hadise'nin paylaştığı pozlarla konser anındaki hali arasında epey fark vardı.
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Kilolarıyla dikkat çeken Hadise'nin fotoğraflarda photoshop yaptığı ve kendini incelttiği iddia ediliyor.
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Hadise'nin paylaştığı fotoğrafları yoruma kapaması da gözlerden kaçmadı.
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