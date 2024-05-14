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Vahşi cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Üniversite öğrencisi motokuryeyi sokak ortasında defalarca bıçaklamış

14.05.2024 22:07
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Balıkesir'de bir zincir restoranda motorlu kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman (20), önünü kesen E.Ö. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kan donduran cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Çok sayıda suçtan kaydı da bulunan katil zanlısı E.Ö.'nün, Akman'ı yakasından tuttuğu ve defalarca bıçakladığı görüldü.

Vahşi cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Üniversite öğrencisi motokuryeyi sokak ortasında defalarca bıçaklamış

Balıkesir'deki korkunç olay, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından bilinmeyen bir nedenle önü kesildi.

DEFALARCA BIÇAKLADI

E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman kanlar içinde kalırken, E.Ö. ise kaçtı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ata Emre Akman'ın cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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ÇOK SAYIDA SUÇTAN KAYDI VAR

Çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

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E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö., gözaltına alındı. Kasten yaralama ve tehditten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

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KORKUNÇ CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada soruşturma sürerken olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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Yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Akman'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düşmesi görülüyor. (DHA)
c2Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kurye
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