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NASA yayınladı! Güneş'te bir patlama daha gerçekleşti

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
14.05.2024 23:08
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Geçtiğimiz günlerde patlama yaşanan Güneş'te devasa bir patlama daha yaşandı. Patlamanın fotoğrafı NASA tarafından paylaşıldı. NOAA'nın açıklamasında fırtınanın muhtemel etkilerine dikkat çekti. Uydu navigasyon sistemlerinde ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar oluşabileceği, saatler sürecek kesintiler yaşanabileceği veya benzer bazı aletlerin hiç çalışmayabileceği kaydedildi.

NASA yayınladı! Güneş'te bir patlama daha gerçekleşti

ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş yüzeyindeki şiddetli bir jeomanyetik fırtınayı tespit etti. Güneş'teki patlamalar sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın kaynağının "Bölge 3664" olarak adlandırılan "büyük, karmaşık bir güneş lekesi kümesi" olduğu belirlendi.

BAZI ALETLER HİÇ ÇALIŞMAYABİLİR

NOAA'nın açıklamasında, Dünya'ya yaklaşmakta olan fırtınanın muhtemel etkilerine dikkat çekilerek, "yaygın voltaj kontrolü sorunlarının ortaya çıkabileceği" ve yörüngelerdeki uydularda "sürtünme, izleme ve yönlendirme sorunlarının" yaşanabileceği kaydedildi.

Söz konusu fırtınadan kaynaklı uydu navigasyon sistemlerinde ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar oluşabileceği, saatler sürecek kesintiler yaşanabileceği veya benzer bazı aletlerin hiç çalışmayabileceği kaydedildi.

NASA FOTOĞRAFINI YAYINLADI!

NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı.

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10 MAYIS'TA PATLAMA OLMUŞTU!

Güneş'te 10 Mayıs'ta güçlü bir patlama meydana gelmişti.

NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette "Jeomanyetik Fırtına" yaşanabileceğini açıklamıştı.

ABD'nin Alabama ve Kuzey California eyaletlerinde söz konusu fırtınadan kaynaklı kutup ışıklarının gözlenebileceğini belirten bilim insanları, 2005'te Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli jeomanyetik fırtınayı hatırlatarak, bunların nadir görüldüğünü vurgulamıştı.

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) ortaya çıktı. Kuzey Işıkları, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkeden izlenmişti.

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Güneş NASA
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