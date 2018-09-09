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Hadise'nin aile krizi sürüyor! Ailedeki kriz Derya'yı vurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.09.2018 09:38 | Son Güncelleme

Hadise'nin aile gündemi bitmiyor! Aile içinde yaşanan gerginlikler, Hadise’nin modacı kardeşi Derya Açıkgöz’ü de etkiledi

Hadise'nin aile krizi sürüyor! Ailedeki kriz Derya'yı vurdu

Hadise ve kardeşi Derya Açıkgöz arasındaki kriz sürüyor!

Amsterdam’daki B Fashion Academy’de moda tasarımı üzerine eğitim alan, 2016’da “Mirror” adlı koleksiyonuyla Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’a katılan Açıkgöz, çok istemesine rağmen bu yıl o organizasyonda yer alamayacak.

Genç modacının, hem annesi Gülnihal Açıkgöz’ün intihara teşebbüsü sonrası ailede esen soğuk rüzgarlar hem de bazı mali sıkıntılar nedeniyle koleksiyonunu tamamlayamadığı konuşuluyor.

Bu arada Hadise’nin kardeşiyle çalışmayı bıraktıktan sonra stil danışmanlığını yapması için Melis Ağazat’la anlaştığı da iddialar arasında.


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Anahtar Kelimeler:
Hadise Derya Açıkgöz

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