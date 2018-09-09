Hadise'nin aile krizi sürüyor! Ailedeki kriz Derya'yı vurdu

Hadise ve kardeşi Derya Açıkgöz arasındaki kriz sürüyor!

Amsterdam’daki B Fashion Academy’de moda tasarımı üzerine eğitim alan, 2016’da “Mirror” adlı koleksiyonuyla Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’a katılan Açıkgöz, çok istemesine rağmen bu yıl o organizasyonda yer alamayacak.

Genç modacının, hem annesi Gülnihal Açıkgöz’ün intihara teşebbüsü sonrası ailede esen soğuk rüzgarlar hem de bazı mali sıkıntılar nedeniyle koleksiyonunu tamamlayamadığı konuşuluyor.

Bu arada Hadise’nin kardeşiyle çalışmayı bıraktıktan sonra stil danışmanlığını yapması için Melis Ağazat’la anlaştığı da iddialar arasında.



