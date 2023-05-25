Hadise'nin göğsünden sonra Serenay Sarıkaya'nın kalçasını konuştular

Ebru Şancı, Bircan Bali ve Pınar Eliçe Söylemezsem Olmaz programındaki yorumlarıyla dikkat çekiyor. Hadise'nin göğüslerini beğenmediklerine dair yorumlarıyla gündeme gelen üçlü bu sefer de Serenay Sarıkaya'nın kalçasını masaya yatırdı.

Şancı "Benim gibi estetik seviyor yaptırmış olabilir" derken Eliçe ise "Bir fotoğraf karesine bakarak popo yaptırdığını düşünemem. Özgüveni çok yüksek biri. Estetiği de destekleyen biri olduğunu da biliyorum göğüsleri de estetik doktorumuz da aynı oradan biliyorum. Duruşla ilgili bence estetik yok" dedi.

Ebru Şancı "Yaptırdıysa da güzel olacaktır. Destekleyen korseli iç çamaşırı giymiş olabilir" dedi.

