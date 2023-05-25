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Nur Viral, Esra Ezmeci ile konuşurken neden boşandığını itiraf etti! "Sadece cinsel ilişki değil..."

25.05.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nur Viral yıllar sonra neden boşandığını yayınında Esra Ezmeci ile konuşurken itiraf etti. Güzel sunucu "Sadece cinsel ilişki değil yalan da aldatmak" diyerek özel hayatına dair samimi konuştu. Nur Viral konuşmasının devamında "Yine olsa yine yıkarım" dedi.

Nur Viral, Esra Ezmeci ile konuşurken neden boşandığını itiraf etti! "Sadece cinsel ilişki değil..."

Klinik Psikolog Esra Ezmeci Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında kadın erkek ilişkilerine dair gelen soruları yanıtlıyor.

Kadın-erkek ilişkilerinde en kritik soruları yanıtlayan Esra Ezmeci, canlı yayına telefonla bağlanan izleyicilere verdiği yanıtlarla gündeme geliyor. Sunucu Nur Viral'in sorularını da yanıtlayan Ezmeci bir izleyicinin "Beni 6 kere aldatan kocama nasıl ders vermeliyim?" sorusunu yanıtlarken sunucudan da samimi bir itiraf geldi.

Ekran Alıntısı

"YİNE OLSA YİNE YIKARIM"

Nur Viral güven ve aldatma konuları konuşulurken "İçime sindiremem ikili ilişkilerim de böyle hata yapmamak için elimden geleni yaparım. Affeder gibi gözükebilirim ama eskisi gibi olmaz." dedi.

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Viral konuşmasının devamında ise "Bana sadece aldatmak karşı cinsle yaşadığı sadece bir cinsel ilişki değil, yalan da benim için aldatmak... Kendimi kandırılmış hissederim. Ben evliliğimi bu yüzden yıktım, yine olsa yine yıkarım. Dürüst olacaksın ya!

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Esra Ezmeci Nur Viral ele

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