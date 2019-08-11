Hadise'nin Harbiye konserinde giydiği kostümler olay oldu!

Sosyal medyada yaptığı her paylaşımla olay olan Hadise, Harbiye konseriyle gündemde...

Her kostümü olay oldu

Ünlü şarkıcı Hadise, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.

Konser için uzun süredir yoğun bir hazırlık içinde olan Hadise'nin konser için giydiği kostümler sosyal medyayı salladı.

Hayranlarını büyüleyen Hadise konser için İngiliz, Belçikalı ve Fransız dansçılarla İngiltere'de kampa girmiş ve konser için kesenin ağzını açmıştı. Sadece 14 dansçının uçak biletleri, konaklama ücretleri ve gösterileri 320 bin lira tutmuştu.

Konser için altı kostüm siparişi veren Hadise, altı ayrı modacıya 400 bin lirayı peşin ödemişti. Ünlü şarkıcı, botlarını bile Jennifer Lopez'in ayakkabı tasarımcısına özel yaptırdı.

Sahne şovunun teknik ve görsel maliyeti ise 380 bin lira.

Günlerce bu konser için hazırlanan Hadise eleştirilerden de kurtulamadı. Kostüm tercihleri sebebiyle sık sık gündeme gelen Hadise bu sefer de Jennifer Lopez'den kopya çekmekle suçlandı.