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Hadise'nin taktığı saatin fiyatını duyanlar inanamadı! Servet değerinde...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.11.2024 12:20
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Esas Oğlan dizisiyle son zamanlarda gündeme gelen Hadise'nin doğum gününde taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı. Dünyaca ünlü bir markaya ait olan saatin servet değerinde olduğu öğrenildi.

Hadise'nin taktığı saatin fiyatını duyanlar inanamadı! Servet değerinde...

Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın yer aldığı Esas Oğlan dizisinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz gündeme bomba gibi düşmüştü. Fragmandaki bazı sahneler fazla erotik bulunduğu için tepki çelmişti. Fragmanın TikTok'ta yasaklanmasının ardından da başrol oyuncusu Hadise, küplere binmişti.

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Fazla erotik bulunmuştu! Esas Oğlan dizisi TikTok'ta yasaklandı, Hadise küplere bindi! Fazla erotik bulunmuştu! Esas Oğlan dizisi TikTok'ta yasaklandı, Hadise küplere bindi!

Fragmanın yasaklanmasının ardından Ankara'da konser veren ünlü isim dizisinin fragmanındaki sahneleriyle aynı pozları sahnede verdi. O anları ise sosyal medyada gündem oldu.

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Konserindeki pozlar erotik bulundu! Sosyal medya ikiye bölündü Konserindeki pozlar erotik bulundu! Sosyal medya ikiye bölündü

SAATİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!

Hadise, geçtiğimiz haftalarda ise doğum gününü yakın arkadaşlarıyla kutladı. Golf detaylarla dolu tarzıyla ve üzerinde 34 pırlanta bulunan kol saati de dikkat çeken detaylar arasındaydı. Dünyaca ünlü bir markaya ait olan saatin, 25 yıla özel olarak çıkarılan bir saat olduğu ortaya çıktı. Hadise'nin bu saatinin 40 bin euro yani yaklaşık 1 milyon 465 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

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Hadise
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