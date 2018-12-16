Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Acun Ilıcalı dün akşam arkadaşlarıyla bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ilıcalı, son günlerde konuşulan Beyaz ve Hadise arasındaki aşk iddialarına açıklık getirdi.

Murat Boz ve Aslı Enver’in küslüklerinin biteceğini ve barışacaklarını önceden bilen Acun Ilıcalı’ya muhabirler, Beyaz ve Hadise arasındaki aşk dedikodusunu sordu.

HADİSE: ÖYLE OLSA SÖYLERİM

Ilıcalı, “Benim paylaşımımda ikilinin aşk yaşadığına dair algı oluşmuş ama ben o paylaşımıma tekrar tekrar baktım ortada bir aşk göremedim. Bence aralarında aşk yok! Bilirsiniz dediklerim çıkar” dedi.

Hadise de daha önce yaptığı açıklamada 'Yok hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey olsa anlarsınız. Yıllardır beni Murat Boz ile yazdınız şimdi Beyaz gelince onunla yazdınız. Güzel anlar yaşıyoruz, eğleniyoruz. İster istemez böyle şakalar çıkıyor. Öyle bir şey olsa gerçekten söylerim" (UçanKuş)

