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Hadise ve yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler el ele yakalandı!

13.08.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaan Yıldırım'la ayrıldıktan kısa bir süre sonra Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, İstanbul'da bir mekandan çıkarken sevgilisiyle el ele görüntülendi. Hadise görüntülenince sevgilisini bırakıp koşar adım arabaya gitti.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda giden bir buçuk yıllık ilişkisini ani bir kararla noktalayan Hadise, kendisinden 2 yaş küçük iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı.

Bodrum ve Tulum tatillerinden görüntülenen çift, bu sefer de İstanbul'da objektiflere takıldı. Gazete Magazin'in haberine göre, Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti İstanbul İstinye'deki bir mekan çıkışı görüntülendi.

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Mekandan ele ele çıkan çift gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Karşısında basın mensuplarını görünce sevgilisinin elini bırakan Hadise, hızla arabaya bindi.

Instagram hesabından yeni aşkıyla ilgili bir paylaşım yapmayan Hadise, yeni ilişkisini gözlerden uzak bir şekilde yaşamaya karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Kaan Yıldırım
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