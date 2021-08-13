Hadise ve yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler el ele yakalandı!

Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda giden bir buçuk yıllık ilişkisini ani bir kararla noktalayan Hadise, kendisinden 2 yaş küçük iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı.

Bodrum ve Tulum tatillerinden görüntülenen çift, bu sefer de İstanbul'da objektiflere takıldı. Gazete Magazin'in haberine göre, Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti İstanbul İstinye'deki bir mekan çıkışı görüntülendi.

Mekandan ele ele çıkan çift gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Karşısında basın mensuplarını görünce sevgilisinin elini bırakan Hadise, hızla arabaya bindi.

Instagram hesabından yeni aşkıyla ilgili bir paylaşım yapmayan Hadise, yeni ilişkisini gözlerden uzak bir şekilde yaşamaya karar verdi.

