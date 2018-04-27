Hadise'ye bir şok daha!

Bodrum Yalıkavak’ta iki sezon işlettiği plajın mülk sahibine 900 bin TL’lik borcunu ödemediği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde haciz işlemleri başlatılan Hadise, ikinci kez haciz şokuyla karşı karşıya kaldı. Türkiye’deki mali işlerini ablası Hülya Açıkgöz’ün üzerinden yürüttüğü ve banka hesaplarının boş olduğu iddia edilen şarkıcının, Beşiktaş’taki iki ofisine haciz memurları ve avukatlarla girildi.

200 BİN TL’LİK BORÇ

Gidilen ilk adresin boş olduğunun anlaşılması üzerine, farklı bir yerde bulunan ofisteki haciz işlemleri yaklaşık üç saat sürdü. Şarkıcının ablasının satın aldığı bir otomobilin ödenmeyen 200 bin TL’lik borcu nedeniyle işlemin başlatıldığı öğrenildi. Mekana giden Hadise’nin üç avukatı, en kısa zamanda borcu ödeyeceklerini taahhüt etmesiyle, memurlar işlem başlatmadan ofisten ayrıldı.

DAHA ÖNCE DE VERGİ KAÇIRDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Belçika vatandaşı olan Hadise, iddialara göre bu durumu vergiden kaçmak için kullanıyor. Şarkıcı vergisini kazancının büyük kısımın sağladığı Türkiye’ye değil; Belçika’ya, hem de sade yaşayan bir vatandaş kadar ödüyor. Hadise gibi bir başka bir ülkede dünyaya gelen ve çifte vatandaş olan Tarkan, Hadise’nin aksine vergisini Türkiye’ye ödüyor.



