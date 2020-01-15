Hadrianaupolis Antik Kenti kazıları 2023'te de davam edecek

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde 2003'te başlatılan kazı çalışmaları bu yıl da uzman ekipler tarafından yürütülecek.

Ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan, Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen kentteki kazı çalışmaları, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ersin Çelikbaş önderliğinde 45 kişilik öğrenci ve uzman grubu tarafından yapılacak.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hadrianaupolis Antik Kenti'nin çok önemli bir turizm merkezi olacağını, elde edilen bulguların bunu desteklediğini belirtti.

Bir taraftan kazı diğer taraftan da turizme açma çalışmalarının yapıldığını aktaran Gürel, "Hadrianaupolis Antik Kenti çok büyük ve yaygın bir alana sahip. Bu nedenle bölüm bölüm kazı çalışmaları yapılıyor. Geçen yıl 30 kişilik bir grup Kilise C ve Nekropol alanlarında kazı yaptı. Bu kazılarda henüz çözemediğimiz bazı yapılar ve yeni mozaiklere rastladık. Nekropol alanında milattan sonra 4-5. yüzyıl buluntuları ortaya çıkarıldı. 1800 yıl öncesine ait adak levha ve 2. yüzyıla ait mezar bulundu." dedi.