Hafıza Koçu ve yazar İlkay Tercan kimdir? Grand Prix ödüllü İlkay Tercan aslında ne iş yapıyor?

İlkay Tercan'ın hafıza koçluğu ve verdiği çeşitli eğitim programlarının yanında İlizyonist olduğu da biliniyor. Yıllar önce Yetenek Sizsiniz yarışmasında da adından söz ettiren İlkay Tercan'ın sahne gösterileri de izleyen seyirciler tarafından beğeni topluyor. İlkay Tercan ile ilgili merak edilenleri derledik.

Yazar İlkay Tercan evli ve 1 çocuk babasıdır. Zeynep İntercan ile evli olan Tercan'ın Asya isminde kızı bulunmaktadır. İlkay Tercan'ın “Kuantum Liderinin Hafızası” ve "Hikayeci Bilge" isminde yayımlanmış kitapları vardır.

İLKAY TERCAN KİMDİR?

İlkay TERCAN Ordu’da doğdu. Henüz ilkokula başlamadan sahne sanatlarına özellikle sihir sanatına ilgi duymaya başladı. Ortaokul dönemlerinde Dale Carnegie’nin “Dost Kazanmak” adlı kitabını okuması ile de Kişisel Gelişime ilgi duymaya başladı. İlkokul 3. ve 4. sınıfları Almanya’da okudu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. Hem sanatını hem de kişisel gelişim yönündeki bilgi, beceri ve araştırmalarını daha da fazla ilerletmek amacıyla İstanbul’a yerleşti.

Eczacıbaşı Holding bünyesinde (VİTRA) 11 yıl, sonrasında yine uluslararası kurumsal firmalarda uzun yıllar insan kaynakları yöneticiliği gibi görevlerde bulundu. Bilgelik ve sanat yolculuğunda vizyonu; Bilgilendirmek, Düşündürmek ve Eğlendirmek olduğundan “Rubik Akademi” eğitim ve sanat merkezini kurdu. Şuan dünyanın her yerinde Hafıza Eğitimleri, Motivasyon Seminer ve Gösterileri düzenlemekte, Eğitim ve Sanat yolculuğuna devam etmektedir.

İlkay, Sofia’da yapılan “International Balkan Magic Convention 2000“ ’da Şampiyonluk kazanmış, 2007 yılında İstanbul’da yapılan 5. International Balkan Magic Convention’da Yapılan yarışmada Grand Prix ödülünü (Büyük Ödül) alarak Şampiyonlar Şampiyonu olmuştur.

“Kuantum Liderinin Hafızası” adlı ilk kitabı 2016 yılında yayımlanmıştır. Yeni kitabı “Hikayeci Bilge” 2020 Kasım ayında yayımlanmıştır.

Verdiği eğitim ve seminerlerden bazıları;