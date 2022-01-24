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Hafta sonu eğlencesinin adresi oldu! Çıldır Gölü’nde turistler atlı kızak ve bisikletle keyifli anlar yaşadı

24.01.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır, hafta sonu buz üstünde gezmek, atlı kızak ve bisiklet keyfini yaşamak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

Hafta sonu eğlencesinin adresi oldu! Çıldır Gölü’nde turistler atlı kızak ve bisikletle keyifli anlar yaşadı

Ardahan’da yüzeyinin tamamı donan Çıldır Gölü’ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, atlı kızağın yanında bisikletle gezinti de yapabiliyor. Ardahan ve Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü’nün buz tutması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluşurken, vatandaşlar ise Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak ve bisiklet keyfi yaptı.

BUZ ÜZERİNDE KAFKAS DANSI YAPTILAR

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Gölde bisiklet ve atlı kızağa binen, Eskimo usulü balık avlayan yerli ve yabancı turistler, ziyaretlerini keyifli hale getirerek buz üzerinde Kafkas dansı da oynuyor.

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Çıldır Gölüne gelen yerli ve yabancı vatandaşlar, ’’Burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok farklı ve güzel bir ortam. Bambaşka bir duygu’’ dediler.

(İHA)

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Ardahan
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