Mynet Trend

Hafta sonu gişe rakamları (19-21 Temmuz 2019)

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 23.07.2019 09:14 | Son Güncelleme

Tüm dünyada vizyona rekorlarla hızlı bir giriş yapan Aslan Kral (The Lion King) bu hafta sonu ülkemizde en çok izlenen film oldu.

Hafta sonu gişe rakamları (19-21 Temmuz 2019)

Disney’in live action filmi Aslan Kral (The Lion King), şimdiden dünya genelinde 500 milyon doları ardında bırakıp 1 milyar dolarlık gişe hasılatına doğru hızla koşuyor. ABD'de tüm zamanların en iyi temmuz açılışına imza atarak Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2'nin rekorunu egale eden Aslan Kral açılış hafta sonunda 139.456 seyirci tarafından izlendi ve Box Office Türkiye'ye de birinci sıradan giriş yaptı.

Geçtiğimiz haftanın liderleri Örümcek-Adam: Evden Uzakta ve Oyuncak Hikayesi 4 yapımlarını listenin 2. ve 3. sırasında yer aldılar. Ölümcül Sular (Crawl) 15.545 seyirciyle kendine dördüncü basamakta yer buldu. 11.600 seyirci tarafından izlenen Annabelle 3 ise listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu. Listenin geri kalanında; 10.459 izleyiciyle Kaçış Planı 3, 9.487 izleyiciyle Ecinni: Tılsımlı Mezar, 8.865 izleyiciyle Akıllara Seza, 8.140 izleyiciyle Aykut Enişte ve 3.526 izleyici sayısıyla Efsunlu - Kabirden Gelen filmleri yer aldı.

Kars’ta baraj gölü 5 metre çekildi, ortaya bu manzara çıktıKars’ta baraj gölü 5 metre çekildi, ortaya bu manzara çıktı
Hollywood taciz skandalı gözler önüne seriliyorHollywood taciz skandalı gözler önüne seriliyor
Güzel yıldızdan şaşırtan açıklama: 'Birini bile izlemedim'Güzel yıldızdan şaşırtan açıklama: 'Birini bile izlemedim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
The Lion King Box Office Türkiye Aslan Kral Örümcek-Adam: Evden Uzakta Oyuncak Hikayesi 4

En Çok Okunan Trend Haberler

250 polisle gece yarısı dev baskın! Çok sayıda gözaltı var!

250 polisle gece yarısı dev baskın! Çok sayıda gözaltı var!

İngiliz yarış atını çalıp kesmişler!

İngiliz yarış atını çalıp kesmişler!

Batan Titanik'ten kurtulmasını sağlamıştı! 62 bin dolara satıldı

Batan Titanik'ten kurtulmasını sağlamıştı! 62 bin dolara satıldı

Ordu'da korkunç olay! Gören oraya akın etti!

Ordu'da korkunç olay! Gören oraya akın etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Merakla bekleniyordu! İşte yayın tarihi ve fragmanı

Merakla bekleniyordu! İşte yayın tarihi ve fragmanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harvey Weinstein olayını anlatan belgeselden ilk fragman yayınlandı

Hollywood taciz skandalı gözler önüne seriliyor

Margot Robbie "Star Wars" serisini hiç izlememiş

Güzel yıldızdan şaşırtan açıklama: 'Birini bile izlemedim'

Merhaba Güzel Vatanım filminden ilk video yayınlandı

İki yazarın zorlu serüveni: Merhaba Güzel Vatanım

Game of Thrones’un yıldız oyuncusu: Finale tepki nefret kampanyasıydı

Game Of Thrones bir oyuncusu daha final tartışmasına katıldı

Danai Gurira, The Walking Dead'e veda ediyor

Vedası kesinleşti! Diziden ayrılıyor...

Fear the Walking Dead 6. sezon onayını aldı

Sevilen dizi hakkında karar çıktı: Devam edecek mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.