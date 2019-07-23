Hafta sonu gişe rakamları (19-21 Temmuz 2019)

Disney’in live action filmi Aslan Kral (The Lion King), şimdiden dünya genelinde 500 milyon doları ardında bırakıp 1 milyar dolarlık gişe hasılatına doğru hızla koşuyor. ABD'de tüm zamanların en iyi temmuz açılışına imza atarak Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2'nin rekorunu egale eden Aslan Kral açılış hafta sonunda 139.456 seyirci tarafından izlendi ve Box Office Türkiye'ye de birinci sıradan giriş yaptı.

Geçtiğimiz haftanın liderleri Örümcek-Adam: Evden Uzakta ve Oyuncak Hikayesi 4 yapımlarını listenin 2. ve 3. sırasında yer aldılar. Ölümcül Sular (Crawl) 15.545 seyirciyle kendine dördüncü basamakta yer buldu. 11.600 seyirci tarafından izlenen Annabelle 3 ise listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu. Listenin geri kalanında; 10.459 izleyiciyle Kaçış Planı 3, 9.487 izleyiciyle Ecinni: Tılsımlı Mezar, 8.865 izleyiciyle Akıllara Seza, 8.140 izleyiciyle Aykut Enişte ve 3.526 izleyici sayısıyla Efsunlu - Kabirden Gelen filmleri yer aldı.



