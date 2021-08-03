Cool lime nasıl yapılır? Evde yapabileceğiniz lezzetli cool lime tarifi

Yazın kavurucu sıcaklarının etkisinden korunmak için içimizi ferahlatan içeceklere yöneliriz. Limonun aroması, buzun serinletici etkisinin harmanlandığı bu lezzete bayılacaksınız! Mutfağınızda kolaylıkla yapacağınız cool lime için sadece birkaç malzemeye ihtiyacınız var.

MALZEMELER

2 adet misket limonun suyu

1 adet limon kabuğu rendesi

1,5 tatlı kaşığı şeker

7-8 yaprak nane

Buz

500 ml soğuk su

YAPILIŞI

Bir kaba nane yapraklarını koyun ve yaprakları toz şeker ile ovarak nanenin aromasının ortaya çıkmasını sağlayın.

2 adet limon suyunu ve 1 adet limon kabuğunun rendesini kaba ekleyip üzerine su ekleyip karıştırın.

Karışımı buzdolabında 2 saat bekletin.

Bir süzgeç yardımıyla karışımı süzüp bardaklara pay edin.

Buz ve nane yaprakları ile servis yapın.

Afiyet olsun.



