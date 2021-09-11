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Hafta sonu kahvaltısına enfes tarif! 15 dakikada yapabileceğiniz su böreği

11.09.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu geldi, çattı. Ailelerin, arkadaşların kahvaltıda bir araya toplandığı bugün de misafirlerinizin aklını başından alacak bir tarifle geldik. Yapımı normalde oldukça zor olan su böreğini kısa sürede yapılışını anlatacağız.

Hafta sonu kahvaltısına enfes tarif! 15 dakikada yapabileceğiniz su böreği

Hafta sonu kahvaltıda farklı bir şeyler yapmak isteyenler için harika bir tarifle geldik. Vereceğimiz bu tarifin sevmeyeni yoktur. Normalde oldukça meşakkatli olan su böreğini sizler için kolay hale getirdik. Hazır yufka ile yapılan ancak el açmasını aratmayan bu enfes tarifi mutlaka deneyip, sevdiklerinizin midesini bayram ettirebilirsiniz. İşte 15 dakik yapabileceğin su böreği tarifi…

KOLAY SU BÖREĞİ TARİFİ

Bu tarifimizde börek için yufkayı hazır kullanacağız. Ama emin olun ki elde açılmış börekten farksız olacak. Misafirleriniz bu kadar kısa sürede su böreği yapmanıza şaşıp kalacak.

İşte kolay su böreği için malzemeler:

5 adet yufka

Sosu için;

3 adet yumurta

yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

2 çay kaşığı tuz

Arası için;

Peynirli maydanozlu harç

Hazırlanışı

1.Öncelikle böreğin sosu için bir kapta yumurta, sıvı yağ, su, süt ve tuzu çırpalım.

2.Tabanına pişirme kağıdı serdiğimiz yuvarlak fırın tepsimize 1 adet yufkayı kenarlardan sarkacak şekilde yerleştirelim.

3.Kalan 4 adet yufkayı da ortadan ikiye elimizle bölelim.

4.Yufkamızın bir parçasını alarak sosa batıralım, ardından fırın tepsimize yerleştirelim.

5.Diğer 2 parçayı da sosa batırarak gelişi güzel yerleştirelim.

6.Üzerine daha önceden hazırladığımız peynirli maydanozlu iç harcımızdan her yerine gelecek şekilde serpiştirelim. Yarım yağlı veya istediğiniz peynir çeşidini kullanabilirsiniz.

7.Kalan 3 yufkayı da güzelce sosa batırdıktan sonra kırışık bir şekilde yerleştirelim.

8.Tepsiden sarkan parçaları yine ara katlarına sosumuzdan sürerek tepsinin üzerine katlayalım. Aralara sürdüğümüz sos sayesinde hem daha güzel kızaracak hem de su böreği lezzetinde olacaktır.

9.Ardından böreğimizi dilediğimiz boyutta kareler halinde keselim.

10.Son olarak kalan sosumuzu da üzerine dökelim, bir fırça yardımı ile sürerek sosun her yere güzelce bulaşmasını sağlayalım.

11.Daha sonra 180°C fırında yaklaşık 40 dakika böreğimiz güzelce kızarıncaya kadar pişirelim.

12.Fırından aldığımız böreği ilk sıcağı çıktıktan sonra servis edelim. Afiyet olsun.

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