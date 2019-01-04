Hafta sonu keyfinizi ikiye katlayacak 8 tarif

Bol çikolatalı brownie'nin içine kış güzeli portakalı da kattı, lezzeti doruklara çıkardık. Evinizde güzelce pişireceğiniz brownie'yi hazır edin, arkadaşlarınızı eve toplayın. Muhabbetin en tatlı eşlikçisi olacak, garanti veriyoruz :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Mis gibi kokusuyla sizi günaha davet ediyor... Günah diyoruz çünkü bir yiyen asla bırakamıyor, en az 5 tanesini mideye indiriyor! Yanına demleyeceğiniz çay da damla sakızlı kurabiyeyle iyi bir ikili oluyor. Tarifin detayları için tıklayın.
Biraz zaman alsa da tadına baktığınız an 'değmiş...' diyeceksiniz! Nasıl olsa hafta sonunu evde geçireceksiniz, zamanınızı lezzetli yemek yapmak için ayırabilirsiniz nasıl olsa, öyle değil mi? :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Börek gibi de ama biraz pizza gibi de kendileri. 10 dakika gibi kısa bir zamanda hazırlanan pizza börek hafta sonu kahvaltılarınızı taçlandıracak. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Onun için şu soğuk havalarda içimizde doğalgaz etkisi yaratıyor desek yalan olmaz herhalde! Bal kabaklı latteyi muhakkak deneyin, dışarıdakileri aratmayacak, emin olun... Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Bol sosla hazırlanan bu tavuk kanatlarına bayılacaksınız! Hafta sonu keyfinizi gerçekten ikiye katlamak istiyorsanız bu tarifi bir yere not etmelisiniz. Detaylarını görmek için tıklayın.
Tadına doyum olmaz bir tarif daha... İç malzemesini isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Biz, pastırma ve peyniri seçtik. Tel kadayıfa bu ikili çok yakıştı. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Bitkilerin sakinleştirici etkisinden yararlanmak için anti stres çayını deneyebilirsiniz. Sakin bir hafta sonu geçirmek isteyenler için tarifi şuraya bıraktık, afiyetler!
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