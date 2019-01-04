YEMEK

Hafta sonu keyfinizi ikiye katlayacak 8 tarif

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.01.2019 16:11 | Son Güncelleme

Soğuk kış günlerinde dışarı çıkmak yerine vaktini evde geçirmek isteyenler için iyi bir aktivite bulduk: Enfes yemekler yapmak :) Hem zamanınızı güzel geçirmenizi sağlayacak hem de ağzınızın tadını yerine getirecek bu tariflerle hafta sonu keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz.

Hafta sonu keyfinizi ikiye katlayacak 8 tarif

Portakallı brownie

portakallı

Bol çikolatalı brownie'nin içine kış güzeli portakalı da kattı, lezzeti doruklara çıkardık. Evinizde güzelce pişireceğiniz brownie'yi hazır edin, arkadaşlarınızı eve toplayın. Muhabbetin en tatlı eşlikçisi olacak, garanti veriyoruz :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Damla sakızlı kurabiye

samla
Mis gibi kokusuyla sizi günaha davet ediyor... Günah diyoruz çünkü bir yiyen asla bırakamıyor, en az 5 tanesini mideye indiriyor! Yanına demleyeceğiniz çay da damla sakızlı kurabiyeyle iyi bir ikili oluyor. Tarifin detayları için tıklayın.

Antakya usulü kısır

kısır
Biraz zaman alsa da tadına baktığınız an 'değmiş...' diyeceksiniz! Nasıl olsa hafta sonunu evde geçireceksiniz, zamanınızı lezzetli yemek yapmak için ayırabilirsiniz nasıl olsa, öyle değil mi? :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Tavada pizza börek

pizza
Börek gibi de ama biraz pizza gibi de kendileri. 10 dakika gibi kısa bir zamanda hazırlanan pizza börek hafta sonu kahvaltılarınızı taçlandıracak. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Pumpkin spice latte

latte
Onun için şu soğuk havalarda içimizde doğalgaz etkisi yaratıyor desek yalan olmaz herhalde! Bal kabaklı latteyi muhakkak deneyin, dışarıdakileri aratmayacak, emin olun... Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Soslu tavuk kanatları

tavk
Bol sosla hazırlanan bu tavuk kanatlarına bayılacaksınız! Hafta sonu keyfinizi gerçekten ikiye katlamak istiyorsanız bu tarifi bir yere not etmelisiniz. Detaylarını görmek için tıklayın.

Pastırmalı kadayıf böreği

pastırmalı

Tadına doyum olmaz bir tarif daha... İç malzemesini isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Biz, pastırma ve peyniri seçtik. Tel kadayıfa bu ikili çok yakıştı. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Anti-stres çayı

stres

Bitkilerin sakinleştirici etkisinden yararlanmak için anti stres çayını deneyebilirsiniz. Sakin bir hafta sonu geçirmek isteyenler için tarifi şuraya bıraktık, afiyetler!


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