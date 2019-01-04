Hafta sonu keyfinizi ikiye katlayacak 8 tarif

Portakallı brownie

Bol çikolatalı brownie'nin içine kış güzeli portakalı da kattı, lezzeti doruklara çıkardık. Evinizde güzelce pişireceğiniz brownie'yi hazır edin, arkadaşlarınızı eve toplayın. Muhabbetin en tatlı eşlikçisi olacak, garanti veriyoruz :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Damla sakızlı kurabiye



Mis gibi kokusuyla sizi günaha davet ediyor... Günah diyoruz çünkü bir yiyen asla bırakamıyor, en az 5 tanesini mideye indiriyor! Yanına demleyeceğiniz çay da damla sakızlı kurabiyeyle iyi bir ikili oluyor. Tarifin detayları için tıklayın.

Antakya usulü kısır



Biraz zaman alsa da tadına baktığınız an 'değmiş...' diyeceksiniz! Nasıl olsa hafta sonunu evde geçireceksiniz, zamanınızı lezzetli yemek yapmak için ayırabilirsiniz nasıl olsa, öyle değil mi? :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Tavada pizza börek



Börek gibi de ama biraz pizza gibi de kendileri. 10 dakika gibi kısa bir zamanda hazırlanan pizza börek hafta sonu kahvaltılarınızı taçlandıracak. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Pumpkin spice latte



Onun için şu soğuk havalarda içimizde doğalgaz etkisi yaratıyor desek yalan olmaz herhalde! Bal kabaklı latteyi muhakkak deneyin, dışarıdakileri aratmayacak, emin olun... Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.