Hafta sonu tatili için herkes bu şehre gidiyor

Atlıhan El Sanatları Çarşısı görmeniz gereken bir diğer ilgi çekici nokta. Orjinal el emeği ürünler, özel tasarım eşyalar, hepsi bu çarşıda. Yoğun ilgi sebebiyle çarşı genellikle kalabalık oluyor. Rahatça gezebilmek için sabah ilk açıldığı saatleri tercih edebilirsiniz.

Tarihi Odunpazarı ilçesi turistlerin ilk sıradaki gözdesi. Bu bölgede birbirinden orjinal çarşılar, müzeler ve atölyeler ziyaretçilerini bekliyor. Sıcak cam işleme atölyesi, ahşap eserler müzesi, ve lületaşı atölyeleri Eskişehir’e özel el işlemelerinin yapılışını izleyip öğrenebileceğiniz yerler. Çoğunda giriş ücretsiz veya 2-3 tl gibi oldukça ufak bir miktar ödemeniz gerekiyor. Bu bölgede katılabileceğiniz değişik etkinlikleri merak ediyorsanız mutlaka bu videoyu izleyin.

Odunpazarı ilçesinde Osmanlı’dan kalan 2 katlı evler rengarenk boyanmış, restore edilmiş ve görsel bir şölen haline dönüşmüş durumda. Her biri ayrı ayrı fotoğraflık olan evler arasında bir süre kaybolmak ve tarihi sokaklarda yürüyüş yapmak Eskişehir’de mutlaka yapılması gereken aktiviteler.

2.Porsuk Nehir Kenarı

Porsuk Çayı’nın temizlenmesi ve çevre düzenlemesi yapılması ile birlikte bölge hem yerel halkın hem de turistlerin keyifle zaman geçirdiği bir yer haline gelmiş durumda. İsterseniz nehir kenarındaki kafelerde bir şeyler yiyip içebilir, ister çimlere uzanıp dinlenebilirsiniz. Ayrıca Porsuk Çayı’nda düzenlenen gondol ve ufak tekne turlarına katılabilir, farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz.

3.Kentpark

Kentpark Türkiye’nin ilk yapay sahiline ev sahipliği yapıyor. Porsuk Çayı kenarında oluşturulan yapay kumsal özellikle yaz aylarında büyük ilgi görüyor. Sahilin hemen yanında inşaa edilen çay içindeki havuzda serinlemek mümkün. Ayrıca nehir çevresinde oldukça geniş bir yeşil alan ve başarılı bir çevre düzenlemesi yapılmış. Bu sayede yerel halk ve turistler açık hava ve doğa içerisinde ailece zaman geçirebiliyor.