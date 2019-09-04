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Hafta sonu tatili için herkes bu şehre gidiyor

Duygu Akalın Duygu Akalın
SEYAHAT  | 04.09.2019 07:27 | Son Güncelleme

Yaz boyunca izinlerini bitirenler, ama tatile ve seyahat etmeye doyamayanlar, hafta sonu için uygun fiyatlı alternatif yolculuklar peşinde. Büyük şehirlerden ulaşım rahatlığı, ve son yıllarda turizm alanında yapılan gelişmelerle Eskişehir hafta sonu gezilerinin 1 numaralı durağı haline geldi. Çevre illerden onlarca otobüsle gelen turistleri güleryüz ve ilgi ile ağırlayan Eskişehir halkı da turizmin gelişmesine katkı sağlayan en önemli etkenler

Hafta sonu tatili için herkes bu şehre gidiyor

Bu yazımızda Eskişehir’de keşfedilmeyi bekleyen birbirinden güzel tarihi ve turistik yerleri listeledik. İşte karşınızda ilgi çekici noktalarıyla Eskişehir!...

1.Odunpazarı

Tarihi Odunpazarı ilçesi turistlerin ilk sıradaki gözdesi. Bu bölgede birbirinden orjinal çarşılar, müzeler ve atölyeler ziyaretçilerini bekliyor. Sıcak cam işleme atölyesi, ahşap eserler müzesi, ve lületaşı atölyeleri Eskişehir’e özel el işlemelerinin yapılışını izleyip öğrenebileceğiniz yerler. Çoğunda giriş ücretsiz veya 2-3 tl gibi oldukça ufak bir miktar ödemeniz gerekiyor. Bu bölgede katılabileceğiniz değişik etkinlikleri merak ediyorsanız mutlaka bu videoyu izleyin.

Balmumu Heykelleri Müzesi ve Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Eskişehir Odunpazarı’nda öne çıkan önemli müzeler. Balmumu Heykel Müzesi giriş ücreti tam 14 tl, öğrenci 7tl. Cumhuriyet Tarihi Müzesi ücretsiz.

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Atlıhan El Sanatları Çarşısı görmeniz gereken bir diğer ilgi çekici nokta. Orjinal el emeği ürünler, özel tasarım eşyalar, hepsi bu çarşıda. Yoğun ilgi sebebiyle çarşı genellikle kalabalık oluyor. Rahatça gezebilmek için sabah ilk açıldığı saatleri tercih edebilirsiniz.

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Odunpazarı ilçesinde Osmanlı’dan kalan 2 katlı evler rengarenk boyanmış, restore edilmiş ve görsel bir şölen haline dönüşmüş durumda. Her biri ayrı ayrı fotoğraflık olan evler arasında bir süre kaybolmak ve tarihi sokaklarda yürüyüş yapmak Eskişehir’de mutlaka yapılması gereken aktiviteler.

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2.Porsuk Nehir Kenarı

Porsuk Çayı’nın temizlenmesi ve çevre düzenlemesi yapılması ile birlikte bölge hem yerel halkın hem de turistlerin keyifle zaman geçirdiği bir yer haline gelmiş durumda. İsterseniz nehir kenarındaki kafelerde bir şeyler yiyip içebilir, ister çimlere uzanıp dinlenebilirsiniz. Ayrıca Porsuk Çayı’nda düzenlenen gondol ve ufak tekne turlarına katılabilir, farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz.

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3.Kentpark

Kentpark Türkiye’nin ilk yapay sahiline ev sahipliği yapıyor. Porsuk Çayı kenarında oluşturulan yapay kumsal özellikle yaz aylarında büyük ilgi görüyor. Sahilin hemen yanında inşaa edilen çay içindeki havuzda serinlemek mümkün. Ayrıca nehir çevresinde oldukça geniş bir yeşil alan ve başarılı bir çevre düzenlemesi yapılmış. Bu sayede yerel halk ve turistler açık hava ve doğa içerisinde ailece zaman geçirebiliyor.

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4.Şelalepark

Odunpazarı’ndan tepeye doğru devam ettiğinizde en üst noktada sizi Şelalepark karşılıyor. Eskişehir’i kuş bakışı olarak görebileceğiniz bu parkta yazları çalıştırılan yapay bir şelale var. Bunun dışında buradaki kafede oturabilir, manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

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5.Sazova

Eskişehir’in imza yerlerinden biri Sazova Parkı. Şehir merkezinin biraz dışında bulunmasına rağmen özellikle haftasonları ziyaretçi akınına uğruyor. Uzun ismi ile Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı müzeleri, hayvanat bahçesi, oyun alanları ile özellikle çocuklu ailelerin ilk tercihi. İçerideki aktiviteler dışında sadece bu şato ile resim çektirmek için bile buraya gelenler var.

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Eskişehir tüm tarihi ve doğal güzellikleri ile sizleri bekliyor. Eğer haftasonu kaçamakları veya uygun fiyatlı turistik aktiviteler arıyorsanız Eskişehir tam size göre! Herkese iyi yolculuklar ve iyi tatiller!...

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