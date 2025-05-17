Hafta sonuna hızlı başlangıç: Şipşak hazırlanabilen 3 nefis tarif!

Hafta sonları uzun uzun mutfağa girmek yerine hem kolay hem göz doyuran tariflerle güne keyifli başlamak mümkün. İşte kahvaltıdan tatlıya kadar dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz üç farklı lezzet önerisi. Ne uğraştırır, ne yorar; sofranızı güzelleştirir.

1.YUMURTALI AVOKADO TOSTU

Malzemeler:

1 dilim tam buğday ekmeği

1/2 olgun avokado

1 haşlanmış yumurta

Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı:

Avokadoyu çatalla ezin, baharatlarla karıştırın ve ekmeğe sürün. Üzerine haşlanmış yumurta dilimleyin. 5 dakikada sağlıklı ve doyurucu bir kahvaltı hazır.

2. PEYNİRLİ KARPUZ SALATASI

Malzemeler:

Birkaç dilim karpuz (küp doğranmış)

Beyaz peynir veya dil peyniri

Taze nane yaprakları

Zeytinyağı

Birkaç damla limon suyu

Yapılışı:

Karpuz ve peyniri karıştırın, üzerine nane yaprakları serpiştirin. Zeytinyağı ve limonla tatlandırın. Serinletici, hafif ve çok farklı bir lezzet.

3. 2 MALZEMELİ KAKAOLU TATLI TOPLAR

Malzemeler:

1,5 su bardağı yulaf ezmesi

3 yemek kaşığı fıstık ezmesi

1 yemek kaşığı kakao (isteğe bağlı)

(İsteğe göre bal, hindistan cevizi veya damla çikolata)

Yapılışı:

Tüm malzemeleri karıştırın, ceviz büyüklüğünde yuvarlayın. Buzdolabında 10-15 dakika dinlendirin. Enerji verir, tatlı ihtiyacını giderir, üstelik pişirme derdi yok.

AFİYET OLSUN!