Hafta sonuna hızlı başlangıç: Şipşak hazırlanabilen 3 nefis tarif!

Hafta sonları uzun uzun mutfağa girmek yerine hem kolay hem göz doyuran tariflerle güne keyifli başlamak mümkün. İşte kahvaltıdan tatlıya kadar dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz üç farklı lezzet önerisi. Ne uğraştırır, ne yorar; sofranızı güzelleştirir.
Malzemeler:
Yapılışı:
Avokadoyu çatalla ezin, baharatlarla karıştırın ve ekmeğe sürün. Üzerine haşlanmış yumurta dilimleyin. 5 dakikada sağlıklı ve doyurucu bir kahvaltı hazır.
Malzemeler:
Yapılışı:
Karpuz ve peyniri karıştırın, üzerine nane yaprakları serpiştirin. Zeytinyağı ve limonla tatlandırın. Serinletici, hafif ve çok farklı bir lezzet.
Malzemeler:
Yapılışı:
Tüm malzemeleri karıştırın, ceviz büyüklüğünde yuvarlayın. Buzdolabında 10-15 dakika dinlendirin. Enerji verir, tatlı ihtiyacını giderir, üstelik pişirme derdi yok.
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