Haftanın vizyon filmleri

Yalan Dolan

Michael Şahin Derun'un yönettiği ve Şafak Sezer'in başrolünde oynadığı "Yalan Dolan" izleyici ile buluşacak.

Şafak Sezer'e Çetin Altay, Burcu Binici ve Yıldırım Öcek'in eşlik ettiği film; altı kişiden oluşan bir ekibin, sistem hatalarını da kullanarak kusursuz bir banka soygunu yapma macerasını konu ediyor.

Öldür Beni Sevgilim

Şenol Sönmez'in yönetmenliğini üstlendiği "Öldür Beni Sevgilim", birbirlerinin lise aşkı olan iki gencin, yıpratıcı evliliklerinin bir yıl dönümünde aldıkları piyango biletine çıkan büyük ikramiye sonrasında yaşananları anlatıyor.

Murat Boz ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı filmde; ikiliye Özgür Emre Yıldırım, Açelya Topaloğlu, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu eşlik ediyor.

Musabbar

Engin Tutuş ve Erdal Tutuş'un yönettiği haftanın yerli korku filmi "Musabbar" için Mahmut Kemal Sarıaltun, Cemre Cansaatçı, Reza Mollazade, Emine Söyler, M. John Rashiddin ve Barış Bayram Kesen gibi isimler kamera karşısına geçti.

Mutlu Lazzaro

Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo ödülüne layık görülen "Mutlu Lazzaro", iyi yürekli genç köylü Lazzaro ve hayal gücü tarafından lanetlenmiş soylu genç Tancredi arasındaki buluşma hikayesini beyaz perdeye taşıyor.