Haftanın vizyon filmleri

Sinema salonlarında bu hafta korku ve komedi filmleri damgasını vuracak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Miguel Arteta'nın yönettiği, Salma Hayek'li komedi filmi "Patron Gibi", İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı "Bayi Toplantısı" ve Jack London'ın ünlü eserinden sinemaya uyarlanan "Vahşetin Çağrısı" yer alıyor. İyi seyirler!

Patron Gibi

Miguel Arteta'nın yönettiği; Rose Byrne, Salma Hayek, Tiffany Haddish, Jennifer Coolidge, Billy Porter ve Ari Graynor'un oynadığı "Patron Gibi" izleyici ile buluşacak.

Senaryosu Adam Cole-Kelly ve Sam Pitman'a ait olan film; kişilikleri ve istekleri birbirinden oldukça farklı iki arkadaşın güzellik ürünleri imal eden bir şirket açmaya karar vermeleri sonrasında gelişen olayları konu alıyor.

Burası Cennet Olmalı

Elia Suleiman'ın yönettiği "Burası Cennet Olmalı", dünyanın birçok şehrine giden bir adamın, buralarda memleketi Filistin'den izlerle karşılaşmasını anlatıyor.

Komedi türündeki Fransız yapımı filmde Gael Garcia Bernal, Elia Suleiman, Nancy Grant ve Tarik Kopty gibi isimler rol aldı.