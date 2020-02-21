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Haftanın vizyon filmleri

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 yeni film vizyondaki yerini alıyor.

Haftanın vizyon filmleri

Sinema salonlarında bu hafta korku ve komedi filmleri damgasını vuracak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Miguel Arteta'nın yönettiği, Salma Hayek'li komedi filmi "Patron Gibi", İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı "Bayi Toplantısı" ve Jack London'ın ünlü eserinden sinemaya uyarlanan "Vahşetin Çağrısı" yer alıyor. İyi seyirler!

Patron Gibi

Miguel Arteta'nın yönettiği; Rose Byrne, Salma Hayek, Tiffany Haddish, Jennifer Coolidge, Billy Porter ve Ari Graynor'un oynadığı "Patron Gibi" izleyici ile buluşacak.

Senaryosu Adam Cole-Kelly ve Sam Pitman'a ait olan film; kişilikleri ve istekleri birbirinden oldukça farklı iki arkadaşın güzellik ürünleri imal eden bir şirket açmaya karar vermeleri sonrasında gelişen olayları konu alıyor.

patron-gibi

Burası Cennet Olmalı

Elia Suleiman'ın yönettiği "Burası Cennet Olmalı", dünyanın birçok şehrine giden bir adamın, buralarda memleketi Filistin'den izlerle karşılaşmasını anlatıyor.

Komedi türündeki Fransız yapımı filmde Gael Garcia Bernal, Elia Suleiman, Nancy Grant ve Tarik Kopty gibi isimler rol aldı.

Vahşetin Çağrısı

Jack London'ın ünlü eserinden sinemaya uyarlanan "Vahşetin Çağrısı"; Kaliforniya'da yaşadığı çiftlikten koparılıp Yukon'un zorlu şartlarında kızağa koşulan bir köpeğin bu yeni şartlara ayak uydurma mücadelesini sinema perdesine taşıyacak.

Harrison Ford, Karen Gillan, Bradley Whitford, Dan Stevens, Jean Louisa Kelly ve Omar Sy'ın oynadığı filmin yönetmenliğini Chris Sanders üstlendi.

Garez

Nicolas Pesce'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "Garez", gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

İntikam hırsıyla dolu bir ruhun mesken tuttuğu eve bir şekilde yolu düşen herkesin maruz kaldığı dehşeti anlatan filmin başrollerinde Andrea Riseborough, Lin Shaye, John Cho, Demian Bichir, Tara Westwood, Betty Gilpin ve Jacki Weaver oynuyor.

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Bayi Toplantısı

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı "Bayi Toplantısı", beyaz eşya işiyle uğraşan üç esnafın, gittikleri üç günlük bayi toplantısı sırasında başlarına gelen olaylar etrafında dönüyor.

Bedran Güzel'in yönetmenliğini üstendiği filmin başrollerinde Büyükak'ın yanı sıra Onur Buldu, Aydın Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı, Müfit Kayacan, Hakan Salınmış, Gamze Karaduman ve Deniz Hamzaoğlu gibi isimler oynuyor.

Efsunlu Ayin

Uğur Kaplan'ın yönettiği haftanın yerli korku filmi "Efsunlu Ayin"; kaldığı yurdun geçmişiyle ilgili anlatılan gizemli hikayeleri araştırmaya koyulan gazetecilik öğrencisi Ebru'nun bu süreçte yaşadıklarını konu alıyor.

Vikingler: Büyük Macera

Eric Cazes imzası taşıyan animasyon film "Vikingler: Büyük Macera", sevilen çizgi dizi Vikingler'in kahramanlarının yeni maceralarını anlatıyor.


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