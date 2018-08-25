Hailey Baldwin'den 500 bin dolarlık yüzükle kapak pozu

Geçen ay ünlü şarkıcı Justin Bieber’la Bahamalar’da sürpriz bir şekilde nişanlanan ABD’li model Hailey Baldwin, Vogue dergisinin Meksika edisyonuna kapak oldu.

Bieber’ın kendisine hediye ettiği 500 bin dolar değerindeki nişan yüzüğünü parmağından çıkarmayan Baldwin, dergi kapağında da yüzüğünü ön planda tutan pozuyla yer aldı.

24 yaşındaki Bieber ile 21 yaşındaki Baldwin eski sevgiliydi.

Selena Gomez ile bir dargın bir barışık ilişkisi 6 yıldır devam eden Justin Bieber son ayrılık sonrası eski sevgilisi Hailey Baldwin ile barışmış ve ona evlenme teklif etmişti.



