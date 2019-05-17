Hailey Baldwin'den Selena Gomez'e: Kocamdan uzak dur

Hailey Baldwin'le evli olan Justin Bieber, bir dönem büyük aşk yaşadığı Selena Gomez'den bir türlü kopamıyor.

Radaronline.com sitesinin iddiasına göre; Justin Bieber, manken eşi Hailey Baldwin ve eski sevgilisi Selana Gomez üçgeninde ipler iyice gerilmiş durumda.

Hailey Baldwin'in, eşinin bir süredir Selena Gomez'le mesajlaştığının farkında olduğu iddia edildi.

Mesajlaşmaya daha fazla dayanamayan 22 yaşındaki model, Gomez'e ulaştı ve kocasından uzak durmasını söyledi.

Şu sıralar yeni filmi 'The Dead Don't Die' tanıtımı için Cannes'da bulunan Selena Gomez'in, Hailey Baldwin'in bu sözlerine kahkahalarla gülerek karşılık verdiği öne sürüldü.

Üçlüye yakın kaynaklara göre; Selena Gomez, eski aşkının kendisini her zaman sevdiğinden ve seveceğinden emin. Hatta 26 yaşındaki ABD'li şarkıcı, meslektaşı Bieber'ın, geçtiğimiz yıl evlendiği Baldwin'i bırakıp kendisine döneceğini düşünüyor.

Birçok kişi, Justin Bieber-Hailey Baldwin çiftinin aniden başlayan ve evliliğe giden ilişkilerinin çok uzun ömürlü olmayacağı görüşünde birleşiyor.

