Hailey Baldwin'e reklam yağıyor! Fit vücuduyla dikkat çekti

ABD'li model Hailey Baldwin Bieber, karantina süresince spora devam etmişti. Karantinada kalmanın kendisine iyi geldiğini belirten 23 yaşındaki güzel, “Başlarda endişeliydim ama sonraları hayattaki küçük şeylerden yeniden zevk almaya başladım. Aylardır hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Ajandamda hiçbir şey yok. İç dünyamla bağlantı kurdum” demişti.

Hailey Baldwin, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta objektiflere yansıdı. Dünyaca ünlü ABD'li model, kahve almaya giderken en fit haliyle görüntülendi.

Hailey Baldwin'e, son görüntüsü sonrası spor markalarından reklam teklifi yağdı. Hailey Baldwin'in taktığı maskenin, eşi Justin Bieber'ın moda markasına ait olması da dikkatlerden kaçmadı.

EŞİ TECAVÜZLE SUÇLANIYOR

Bu sırada ünlü modelin eşi ise tecavüz iddialarıyla gündemde... Danielle isimli bir kadının, ünlü şarkıcı Justin Bieber'in kendisine tecavüz ettiğini belirten sosyal medya paylaşımları gündeme oturdu. 9 Mart 2014 yılında, bir otel odasında Bieber'ın tecavüz ettiğini Twitter hesabından açıklayan kadının iddialarını, ünlü isim ve menajeri ile birlikte yalanladı.



