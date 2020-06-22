MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hailey Baldwin'e reklam yağıyor! Fit vücuduyla dikkat çekti

Hailey Baldwin'e reklam yağıyor! Fit vücuduyla dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 15:23 | Son Güncelleme

Kanadalı popçu Justin Bieber ile mutlu bir evlilik sürdüren Hailey Baldwin, formda haliyle dikkatleri üzerine çekti. Güzel model taytını giyip kahve almaya gitti.

ABD'li model Hailey Baldwin Bieber, karantina süresince spora devam etmişti. Karantinada kalmanın kendisine iyi geldiğini belirten 23 yaşındaki güzel, “Başlarda endişeliydim ama sonraları hayattaki küçük şeylerden yeniden zevk almaya başladım. Aylardır hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Ajandamda hiçbir şey yok. İç dünyamla bağlantı kurdum” demişti.

Hailey Baldwin, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta objektiflere yansıdı. Dünyaca ünlü ABD'li model, kahve almaya giderken en fit haliyle görüntülendi.

Hailey Baldwin'e, son görüntüsü sonrası spor markalarından reklam teklifi yağdı. Hailey Baldwin'in taktığı maskenin, eşi Justin Bieber'ın moda markasına ait olması da dikkatlerden kaçmadı.

EŞİ TECAVÜZLE SUÇLANIYOR

Bu sırada ünlü modelin eşi ise tecavüz iddialarıyla gündemde... Danielle isimli bir kadının, ünlü şarkıcı Justin Bieber'in kendisine tecavüz ettiğini belirten sosyal medya paylaşımları gündeme oturdu. 9 Mart 2014 yılında, bir otel odasında Bieber'ın tecavüz ettiğini Twitter hesabından açıklayan kadının iddialarını, ünlü isim ve menajeri ile birlikte yalanladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesindeBursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesinde
Kurt Cobain'in gitarı satıldı! İşte satıldığı fiyatKurt Cobain'in gitarı satıldı! İşte satıldığı fiyat
Ablası gibi oyunculuğu seçti!Ablası gibi oyunculuğu seçti!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ceyhan uyardı! O ilaçları kullananlar risk altında

Mehmet Ceyhan uyardı! O ilaçları kullananlar risk altında

İki dünya devi savaşa sürükleniyor! 40 asker öldü

İki dünya devi savaşa sürükleniyor! 40 asker öldü

Uygulama bugün başladı! 900 TL ceza kesilecek

Uygulama bugün başladı! 900 TL ceza kesilecek

ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

Trendeki sevişme sahnesi olay oldu

Trendeki sevişme sahnesi olay oldu

Tekirdağ'daki Necmettin Erbakan'ın büstü olay oldu!

Tekirdağ'daki Necmettin Erbakan'ın büstü olay oldu!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Koronavirüs korkusundan özel uçakla tatile gitti! Lüks araçlarını da götürdü

Koronavirüs korkusundan özel uçakla tatile gitti! Lüks araçlarını da götürdü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ATV Müge Anlı'da cinayet itirafı! Detaylar kan dondurdu

ATV Müge Anlı'da cinayet itirafı! Detaylar kan dondurdu

Zeynep Nazlı Kayı formunun sırrını açıkladı

Formunun sırrını açıkladı

Kurt Cobain'in gitarı satıldı! İşte satıldığı fiyat

Kurt Cobain'in gitarı satıldı! İşte satıldığı fiyat

Cansu Dere: Şöhretimi kaybetmekten korkmuyorum

'Şöhretimi kaybetmekten korkmuyorum'

Justin Bieber hakkında çıkan tecavüz iddiaları ortalığı karıştırdı

Ünlü şarkıcı tecavüzle suçlanıyor!

Yeşilçam’ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu paylaştı! Yıllara meydan okuyor

Yıllar sonra aynı poz! Olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.