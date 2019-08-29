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Hailey Baldwin evlendikten sonra bekarlığa veda tatiline çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 10:11 | Son Güncelleme

Sık sık Justin Bieber'dan boşanacağı konuşulan Hailey Baldwin son hareketiyle olay oldu. Herkesten gizli evlenen Hailey Baldwin yakın arkadaşlarıyla bekarlığa veda tatiline çıktı.

Hailey Baldwin evlendikten sonra bekarlığa veda tatiline çıktı

Kendall Jenner, Hailey Baldwin ve Justine Skye, Jamaika tatilinde objektiflere takıldı. Gösteri dünyasının üç genç kuşak üyesi "geç bekarlığa veda partisinde" görüntülendi.

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Kendall Jenner, Hailey Baldwin Bieber ve Justine Skye, Jamaika tatiline çıktı.

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Geçen yıl ani bir kararla Justin Bieber ile evlenen Hailey Baldwin'e 'geç kalmış bekarlığa veda partisi" niteliğinde olan tatile üç ünlünün de sevgilileri katılmadı.

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Gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkaran Jenner, Baldwin ve Skye, uzun süren bir yat turuna da çıktı.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin’in bir türlü gerçekleşmeyen düğünü için tarihin ise belli olduğu konuşuluyor. TMZ’nin haberine göre, geçen yıl 13 Eylül’de New York Belediye Binası'ndaki Evlilik Bürosu'nda gerçekleşen gizli nikahla evlenen ünlü çiftin düğünü eylülde yapılacak.


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