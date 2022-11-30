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Hailey Baldwin hamilelik iddialarını hastalığını açıklayıp yalanladı

30.11.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Justin Bieber ile evli olan Hailey Baldwin, bebek beklediği yönündeki iddialara yanıt verdi. Yumurtalıklarından kist olduğunu belirten ünlü isim, "Acı verici, ağrılı ve midemi bulandırıyor" diyerek yaşadığı zorluğu anlattı.

Hailey Baldwin hamilelik iddialarını hastalığını açıklayıp yalanladı

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber (28), model Hailey Baldwin (26) ile 2018'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftin bebek beklediği konuşulmuştu. Dedikoduların ardından Hailey Baldwin, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"YUMURTALIKTA KİST"

Sosyal medya hesabından ayna karşısında çekilen fotoğrafını yayınlayan Baldwin, karnındaki şişlik sebebiyle kendisinin insanlar tarafından hamile zannedildiğini ancak bunun doğru olmadığını söyledi.

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"ACİ VERİCİ VE MİDEMİ BULANDIRIYOR"

Yumurtalıklarında elma büyüklüğünde bir kist olduğunu açıklayan ABD'li model, "Karnımdaki bir bebek değil" diyerek, durumunu "Acı verici, ağrılı ve midemi bulandırıyor" sözleriyle ifade etti.

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Bu nedenle şişkin olduğunu belirten Hailey Baldwin, ayrıca yumurtalıklarındaki kistin kramplara neden olduğunu ve duygusal hissettiğini söyledi.

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