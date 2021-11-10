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Hailey Baldwin, iç çamaşırlı pozları sosyal medyayı yaktı geçti

10.11.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü model Hailey Baldwin, sosyal medya hesaplarından iç çamaşırı pozlarını paylaştı. Victoria's Secret'ın yeni yüzlerinden biri olan model yeni iç çamaşırı kreasyonundan giydiği parçalarla nefes kesti.

Hailey Baldwin, iç çamaşırlı pozları sosyal medyayı yaktı geçti

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’ın eşi Hailey Baldwin, Victoria's Secret’ın yeni yüzlerinden biri oldu. Hailey Baldwin Bieber, Victoria's Secret markalı iç çamaşırıyla verdiği pozlarla olay yarattı.

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Dünyaca ünlü model, 38 milyon 700 bin takipçisi olduğu Intagram'dan iki post paylaştı. Beş kare paylaşan Bieber'e kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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Birbirinden farklı iç çamaşırıyla objektife poz veren model, fotoğrafları yoruma kapattı. Bieber, son karesini ise siyah beyaz yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hailey Baldwin
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