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Hailey Baldwin itiraf etti: Eşimi çok kıskanıyorum

23.11.2020 11:09 | Son Güncelleme:
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Hailey Baldwin itiraf etti: Eşimi çok kıskanıyorum

Ünlü model Hailey Baldwin, şarkıcı eşi Justin Bieber'ı çok kıskandığını itiraf etti. Baldwin, "Ne olursa olsun kıskançlığı içimden atamıyorum. Birçok insan Justin'in evli olup olmadığını umursamıyor. Nasıl kıskanmayayım?" dedi.

Kendall Jenner ve Bella-Gigi Hadid kardeşler ile podyum dünyasının aranan modellerinden olan Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber hakkında açıklamalarda bulundu.

Eşini çok kıskandığını belirten Baldwin, "Ne olursa olsun kıskançlığı içimden atamıyorum. Birçok insan Justin'in evli olup olmadığını umursamıyor. Onlar için önemli olan Justin'le bir fırsatları olup olmaması. Nasıl kıskanmayayım?" ifadelerini kullandı.

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Hailey Baldwin ve Justin Bieber, 2018'de sürpriz bir şekilde evlendiklerini açıklamış ve herkesi şaşkına çevirmişti. 2019'da ise çift, yine sürpriz bir kararla ailelerinin önünde yemin ederek nikah tazelemişlerdi.

Bieber, ünlü şarkıcı Selena Gomez ile ilişkini bitirdikten kısa bir süre sonra, Baldwin ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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