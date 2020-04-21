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Hailey Baldwin: Küçük şeylerden zevk almaya başladım

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 11:47 | Son Güncelleme

Eşi Justin Bieber ile koronavirüs sebebiyle yetkililerin "Evde kal" çağrısına uyan Hailey Baldwin, karantinada kalmanın kendisine iyi geldiğini açıkladı.

Hailey Baldwin: Küçük şeylerden zevk almaya başladım

2018 yılında dünyaevine giren Justin Bieber-Hailey Baldwin çifti, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Bütün vakitlerini evde geçiren çiftten Baldwin, karantinada kalmanın kendisine iyi geldiğini açıkladı.

Eşi Justin Bieber ile vakit geçiren Amerikalı model Baldwin, "İç dünyamla bağlantı kurdum" dedi. ABD basınına konuşan 23 yaşındaki Hailey Baldwin, şu ifadeleri kullandı:

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Başlarda endişeliydim ama sonradan hayattaki küçük şeylerden yeniden zevk almaya başladım. Aylardır hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Ajandamda hiçbir şey yok. İç dünyamla bağlantı kurdum.

"KARANTİNA ORTAĞIM"

Geçtiğimiz günlerde hava almak için dışarı çıkan Bieber, eşi Hailey Baldwin'i öptüğü anları "Karantina ortağım" notuyla sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Çiftin bu paylaşımı ise takipçilerini ikiye bölmüştü.

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Kimi takipçileri ikilinin bu paylaşımını romantik bulurken kimisi ise "Koronavirüs tehlikesi! Öpme!" şeklinde yorumlar yapmıştı.

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