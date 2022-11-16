Hailey Bieber iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini büyüledi! 'En sevdiğim seks pozisyonu...'

Bir kozmetik markası için kamera karşısına geçen Hailey Bieber, iç çamaşırıyla poz verdi. Hailey Bieber'in paylaşımına kısa sürede 500 bine yakın beğeni geldi.

Eşi Justin Bieber ile cinsel hayatlarını anlatan Hailey Bieber, ''Gündüz de seviyorum ama geceleri daha çok seks yapıyoruz'' demişti.

Hailey Bieber, en sevdiği pozisyonun 'doggy pozisyonu' olduğunu da sözlerine eklemişti.

25 yaşındaki Hailey Bieber, ABD ve Avrupa'nın ünlü dergilerinde defalarca kapak kızı oldu.

Birçok büyük defilede boy gösteren Hailey Bieber, Justin Bieber ile evlendikten sonra tanınırlığını arttırdı.

Sosyal medyada iddialı paylaşımlar yapan Hailey Bieber'in Instagram'da 50 milyon takipçisi mevcut.



