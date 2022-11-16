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Hailey Bieber iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini büyüledi! 'En sevdiğim seks pozisyonu...'

16.11.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evlenen Hailey Bieber, en sevdiği seks pozisyonunu anlatarak magazin alemine bomba gibi düşmüştü. Dünyaca ünlü model Hailey Bieber, bu defa iç çamaşırlı pozuyla adından söz ettirdi.

Hailey Bieber iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini büyüledi! 'En sevdiğim seks pozisyonu...'

Bir kozmetik markası için kamera karşısına geçen Hailey Bieber, iç çamaşırıyla poz verdi. Hailey Bieber'in paylaşımına kısa sürede 500 bine yakın beğeni geldi.

En sevdiği seks pozisyonunu söylemişti: Hailey Biber iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Eşi Justin Bieber ile cinsel hayatlarını anlatan Hailey Bieber, ''Gündüz de seviyorum ama geceleri daha çok seks yapıyoruz'' demişti.

'Gece daha çok seks yapıyorum' demişti! Hailey Biber iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Hailey Bieber, en sevdiği pozisyonun 'doggy pozisyonu' olduğunu da sözlerine eklemişti.

'Gece daha çok seks yapıyorum' demişti! Hailey Biber iç çamaşırlı pozunu paylaştı

25 yaşındaki Hailey Bieber, ABD ve Avrupa'nın ünlü dergilerinde defalarca kapak kızı oldu.

'Gece daha çok seks yapıyorum' demişti! Hailey Biber iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Birçok büyük defilede boy gösteren Hailey Bieber, Justin Bieber ile evlendikten sonra tanınırlığını arttırdı.

'Gece daha çok seks yapıyorum' demişti! Hailey Biber iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Sosyal medyada iddialı paylaşımlar yapan Hailey Bieber'in Instagram'da 50 milyon takipçisi mevcut.

'Gece daha çok seks yapıyorum' demişti! Hailey Biber iç çamaşırlı pozunu paylaştı

'Gece daha çok seks yapıyorum' demişti! Hailey Biber iç çamaşırlı pozunu paylaştı

'Gece daha çok seks yapıyorum' demişti! Hailey Biber iç çamaşırlı pozunu paylaştı


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