Hak edene nasıl yazılır? Hak edene ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bir kelimenin birden fazla anlama karşılık gelmesi, farklı ülkelerin dillerinden kelimelerin Türkçe kelime dağarcığına kabul edilmesi ve bu kelimelerin zamanla Türkçeleşmesi, farklı kelimelerin bir araya gelerek birleşik türde olan yeni kelimeler üretmesi gibi nedenler Türkçe dilini dünyadaki en zengin dillerden biri haline getirmiştir. Özellikle yabancı kökenli olan ya da birleşik türdeki kelimelerin yazımlarında yapılan hataları önleyebilmek için Türkçe Yazım Kurallarına uyulması önemlidir.

Hak edene nasıl yazılır?

Hak edene TDK Türkçe Sözlük’te üç farklı tanımı olan bir ifadedir. İlk anlamına göre bir emek ya da hizmet karşılığı olan bir şeyi elde etmek, onun için hak kazanmak demektir. İkinci anlamında ise layık olunan kötülüğün karşılığını almak için kullanılır. Herhangi bir başarı sebebiyle ödüllendirilmek durumu için de bu ifade kullanılabilir. Etmek yardımcı fiili ile hak kelimesinin bir araya gelerek oluşturduğu birleşik türde bir kelimedir. Birçok atasözü ya da deyim içinde de kullanılan bir ifadedir. Türk Dil Kurumu bu birleşik kelimeyi ayrı olarak yazmıştır. Yazım hatalarını engelleyebilmek için oluşturulan kurallara göre bu kelime ayrı yazılmalıdır.

Hak edene ayrı mı yazılır?

Hak edene yazımı ayrı olması gereken bir ifadedir. Bu ifadenin bitişik olarak yazılması Türkçe yazım kurallarına aykırıdır ve yazım hatası kabul edilir. Bu bağlamda "Hak edene bitişik mi yazılır? " sorusunun cevabı "hayır" olacaktır. Türkçede ayrı yazılması gereken birleşik türde kelimeler için geçerli olan kurallara göre:

Etmek, olmak, eylemek gibi yardımcı fiiller kullanılarak oluşturulan birleşik türde kelimeler ayrı yazılır.

Bir araya gelen kelimelerden hiçbiri ya da ikinci kelimesi anlam değişikliğine ya da bir ses değişikliğine uğramadıysa ayrı yazılır.

Hayvan, bitki isimlerinden biri kullanılarak oluşturulan birleşik türde kelimeler ayrı yazılır.







