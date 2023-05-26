Hak ettiği nasıl yazılır? Hak ettiği ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe kelime dağarcığı çok geniş bir dildir. Bu kelimeler türlere ayrılır. Bütün kelime gruplarının nasıl yazılması gerektiği TDK tarafından belirlenmiştir. İki kelimenin birleşerek oluşturduğu yeni kelime ya da kelime öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılan bir konudur. Hayatından pek çok noktasında kullanılan bu tür kelimelerin yanlış yazımları yaygınlaştıkça bilgi kirliliği de yayılmaya devam eder. Günümüzde dijital platformlarda yapılan pek çok yanlış yazım biçimi bu kirliliğin artmasında çok büyük bir faktördür. Dilimizi korumak ve etkili bir iletişim kurabilmek için imla kurallarına dikkat etmek son derece önemlidir.

Hak ettiği nasıl yazılır?

Hak ettiği kelimesi "hak etmek" fiilinden türeyen bir sözcüktür. Hak etmek TDK Sözük'e göre "bir çaba ya da emek karşılığını almak" anlamına gelir. İki kelimeden oluşan bu fiilin nasıl yazılması gerektiği merak konusudur. Kelimenin okunuşu dolayısıyla yazılışı da aynı olmalıdır şeklinde düşünülüyor. Bu yüzden en çok sorulan "Hak ettiği bitişik mi yazılır?" sorusudur. Türkçedeki yazım kurallarını belirleyen TDK kurallarına göre hak ettiği yazımı, "hak ettiği" biçiminde olmalıdır. Diğer kullanım şekilleri imla hatası olarak kabul ediliyor.

Hak ettiği ayrı mı yazılır?

Etkili ve anlaşılır bir iletişim kurabilmek için sözlü ve yazılı dildeki kurallara uymak son derece önemlidir. Özellikle profesyonel olarak yazı yazan kişilerin imla kurallarına dikkat etmesi gerektiği düşüncesi yaygın olsa da dilimizin korunması açısından bu kurallara uymak bir vatandaşlık görevidir. Yazım kurallarına dikkat eden kişilerin sıklıkla araştırdığı kelimelerden biri de "hak etmek" fiilinin çekimli hâli "hak ettiği" kelimesidir. Hak ettiği TDK tarafından belirlenen yazım kurallarına göre "hak ettiği" biçiminde ayrı yazılmalıdır. Kelimenin bitişik yazılması imla kurallarına aykırıdır. Hak ettiği doğru yazılışı: