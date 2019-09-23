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Hakan Altun babasının adına okul yaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 22:04 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Hakan Altun, Siirt’te merhum babası Hasan Altun adına yaptırılan okulun açılışını yaptı.

Hakan Altun babasının adına okul yaptırdı

Ailesi, sanatçılar ve eski futbolcularla Siirt’e gelen Hakan Altun, Siirt Valisi Ali Fuat Atik’i ziyaret etti. Vali Atik, valilik toplantı salonunda düzenlenen törende eğitime yaptığı katkıdan dolayı Altun’a teşekkür ederek plaket verdi. Ziyaretin ardından Kooperatif Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 18 derslikli okulun açılışı yapıldı.

Usta oyuncu Zafer Algöz de açılıştan bir fotoğrafı yayınlayarak, "Değerli arkadaşım Hakan Altun'u yürekten kutluyorum. Rahmetli babası Hasan Altun adına Siirt’te çok güzel bir okul yaptırdı.. Bize de Siirt'e gidip bu güzel açılışa tanık olmak düştü..." dedi.

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Okulun açılış törenine Vali Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, şarkıcı Hakan Altun, annesi Meral Altun, sanatçılar Zafer Algöz, Derya Bedavacı, Oktay Göktürk, eski futbolcular Tuncay Şanlı, Semih Şentürk, öğrenmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Siirt’te olmaktan ve okulun yapımına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten sanatçı Altun, okulda okuyacak çocukların çok önemli yerlere geleceğine olan inancının tam olduğunu söyledi. Vali Atik ve beraberindekiler açılışın ardından sınıfları gezip, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrenciler, Altun’a üzerine Türk bayrağı işlenmiş bir tablo hediye etti. Müzik sınıfı ve kütüphanenin de olduğu 18 derslikli okul, 600 metrekaresi kapalı toplam bin 786 metrekarelik alan üzerine kuruldu. 2 milyon 365 bin liraya mal olan okulun 1 milyon lirasını Altun ailesi karşıladı.

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hakan altun siirt

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