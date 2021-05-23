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Hakan Altun ne zaman dönecek, son durumu ne? Hakan Altun'un hastalığı nedir?

23.05.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki ay rahatsızlanarak yoğun bakımda tutulan Hakan Altun, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Durumu hakkında ve ekranlara dönüp dönmeyeceği hakkında yorumda bulunan Hakan Altun'un son durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki Hakan Altun ne zaman dönecek? Hakan Altun'un hastalığı nedir? İşte yanıtı...

Hakan Altun ne zaman dönecek, son durumu ne? Hakan Altun'un hastalığı nedir?

Sevenlerini korkutarak yoğun bakımda tedavi gören Hakan Altun, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sevilen sanatçı ekranlara dönüp dönmeyeceği hakkında açıklama yaptı. Peki Hakan Altun ne zaman dönecek?

HAKAN ALTUN NE ZAMAN DÖNECEK? HAKAN ALTUN'UN HASTALIĞI NE?

İstanbul'da bulunan evinde istirahate çekilen Hakan Altun, geçtiğimiz gün rutin kontrolleri için Nişantaşı'nda bulunan bir özel hastaneye gitti. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre gerekli kontrollerin sonrasında hastaneden ayrılan Altun, çıkışta gazetecilerin sorularını da cevapladı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran sanatçı, "Rutin kontrolüme geldim. Herhangi bir sıkıntı yok. Kendimi iyi hissediyorum" şeklinde konuştu. Bir süre daha dinleneceğini ve sahnelerden uzak kalacağını söyleyen Altun, "Doktorlar biraz daha dinlenmemi istiyor. Bir süre daha buradayım. Önümüzdeki hafta Bodrum'a gideceğim" dedi. Altun'u hastane çıkışında gören vatandaşlar ise, ünlü şarkıcıya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sanatçı Hakan Altun, 2007 senesinde özel bir hastanede 2.5 saat süren bir operasyonla ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ bölgesinde bulunan mandalina büyüklüğünde iyi huylu olduğu tahmin edilen bir tümörün alındığı açıklanmıştı.


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Hakan Altun
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