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Hakan Altun ne zaman dönecek? Hakan Altun'un hastalığı nedir?

30.05.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay rahatsızlanan ve sonrasında yoğun bakımda tutulan Hakan Altun'un sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Sağlık durumuyla ilgili açıklamalar yapan Altun, ekranlara dönüp dönmeyeceği hakkında yorumda da bulundu. Peki Hakan Altun ne zaman dönecek? Hakan Altun'un hastalığı nedir? İşte yanıtı...

Hakan Altun ne zaman dönecek? Hakan Altun'un hastalığı nedir?

Ani rahatsızlığının ardından yoğun bakımda tutulmaya başlanan Hakan Altun'un son durumu sevenleri tarafından araştırılıyor. Altun, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı ve ekranlara dönüp dönmeyeceği sorularını yanıtladı. Peki Hakan Altun ne zaman dönecek?

HAKAN ALTUN NE ZAMAN DÖNECEK? HAKAN ALTUN'UN HASTALIĞI NEDİR?

Sanatçı Hakan Altun, son olarak İstanbul'da bulunan evinde istirahate çekilmişti. Geçtiğimiz günlerde rutin kontrolleri için Nişantaşı'nda bulunan bir özel hastaneye giden ünlü sanatçı, Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre gerekli kontrollerin sonrasında hastaneden ayrıldı. Altun, hastane çıkışında ise gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen sanatçı, "Rutin kontrolüme geldim. Herhangi bir sıkıntı yok. Kendimi iyi hissediyorum" şeklinde konuştu. Bir süre daha dinleneceğini ve sahnelerden uzak kalacağını aktaran Altun, "Doktorlar biraz daha dinlenmemi istiyor. Bir süre daha buradayım. Önümüzdeki hafta Bodrum'a gideceğim" dedi. Altun'u hastane çıkışında karşısında gören vatandaşlar ise, ünlü sanatçıya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sanatçı Hakan Altun, 2007 yılında özel bir hastanede 2.5 saat süren bir operasyon geçirerek ameliyat olmuştu. Ameliyatta, Altun'un beyninin sağ bölgesinde bulunan ve mandalina büyüklüğünde olup, iyi huylu olduğu tahmin edilen bir tümörün alındığı açıklanmıştı.

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Hakan Altun
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