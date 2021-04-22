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Hakan Altun'un durumu hakkında flaş gelişme! Yakın arkadaşı Zafer Algöz açıkladı

22.04.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunuculuğunu yaptığı 'Şarkılar Bizi Söyler'in çekimleri öncesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sanatçı Hakan Altun'dan müjdeli haber geldi. Zafer Algöz, "Hakan yoğun bakımdan çıktı" dedi.

Hakan Altun'un durumu hakkında flaş gelişme! Yakın arkadaşı Zafer Algöz açıkladı

Snob Magazin'in haberine göre; dün akşam fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması riski nedeniyle 5 gün yoğun bakımda kalacağı açıklanan ünlü sanatçı Hakan Altun'un sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı.

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Ünlü oyuncu Zafer Algöz, eski futbolcu Tuncay Şanlı ile birlikte Hakan Altun'u Nişantaşı'nda tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Hastane çıkışı Snob Magazin'e konuşan Zafer Algöz, müjdeli haberi verdi.

'YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI'

Algöz, "Kardeşim Hakan Altun'un durumu gayet iyi. Yoğun bakımdan çıktı. Kendisini normal odaya aldılar. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş" dedi.

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"AMELİYAT OLMAYACAK"

Sözlerini sürdüren usta oyuncu, "Hakan Altun ameliyat olmayacak. En geç pazartesi günü taburcu olacaktır" sözleriyle güzel gelişmeyi duyurdu.
Zafer Algöz'ün bu açıklamaları Hakan Altun'un sevenlerini bir hayli mutlu etti.

Hakan Altun'un, hastanedeki kontrollerinin ardından annesi Meral Altun ile görüntülü konuşarak durumunun iyi olduğunu söylediği öğrenildi.

2007 YILINDA AMELİYAT OLMUŞTU

Hakan Altun, 2007 yılında 2.5 saat süren operasyonla ameliyat olmuştu. Altun’un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı belirtilmişti.

Ameliyatı gerçekleştiren doktor, "Beyin zarında gelişen bir tümör, 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor. Çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasını yapmıştı.


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Hakan Altun Zafer Algöz
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