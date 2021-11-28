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Hakan Aysev: Artık full HD görüyorum

28.11.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağ gözünden katarakt ameliyatı olan opera sanatçısı Hakan Aysev, "Operasyon başarılı geçti. Şimdi full HD görüyorum ve 'Görmek ne güzelmiş. Gözlerimiz ne önemliymiş' diyorum" şeklinde konuştu.

Hakan Aysev: Artık full HD görüyorum

Opera sanatçısı Hakan Aysev, gözü nedeniyle ameliyat masasına yattı. Aysev, önceki gün sağ gözünden katarakt operasyonu geçirdi. 53 yaşındaki ünlü tenor, gözünde uzun süredir devam eden bu rahatsızlığın zamanla ilerlediğini ve yüzde 70 görme kaybına yol açtığını ifade etti.

"GÖRMEK NE GÜZELMİŞ"

Ameliyat sonrası sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Hakan Aysev, hastane odasından fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

Ekran Alıntısı

Aysev, "Artık araç kullanırken de zorlanıyordum. Sevgili doktorum Hakan Sivrikaya, 'Hemen ameliyat olman lazım' dedi. Operasyon başarılı geçti. Şimdi full HD görüyorum ve 'Görmek ne güzelmiş. Gözlerimiz ne önemliymiş' diyorum" ifadesini kullandı.

Ardından bir paylaşımda daha bulunan Hakan Ayev, "Göz ameliyatımla ilgili yazan tüm sevenlerime binlerce kez teşekkür ederim. Beni de şaşırtan çoklukta olduğu için tek gözle hepsini cevaplayamadım. Beni çok mutlu ettiniz" dedi.


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