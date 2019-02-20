Hakan Aysev, Sedat Öztoprak'ın tabutuyla selfie yaptı

Opera sanatçısı Sedat Öztoprak, Kadıköy Süreyya Opera sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından, Şişli Cami'nde kılınan öğle namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Opera sanatçısı Hakan Aysev, arkadaşının ardından duygulandıran ve biraz da şaşırtan bir paylaşıma imza attı.

Arkadaşının tabutunun olduğu cenaze arabasına binen Aysev çektiği selfie'yi paylaşarak "Çok uzun yıllar Sedat ile uzun yok yaptık, bazen konser, bazen dinleti ama her yolculuğumuz öyle coşkulu ve komik geçerdi ki sesimiz kısılana kadar gülerdik.

Bu son yolculuğumuzda arkada o, önde ben hep o günleri düşündüm. Işıklar içinde uyu Sedat Öztoprak" notunu yazdı.

