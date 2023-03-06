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  4. Hakan Balta'nın eşi Derya Balta apartman toplantısında! Hasar tespiti yaptırmak istememe sebepleri şoke etti

Hakan Balta'nın eşi Derya Balta apartman toplantısında! Hasar tespiti yaptırmak istememe sebepleri şoke etti

06.03.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Florya’da oturan Hakan ve Derya Balta İstanbul depremi gündemdeyken evlerini taşımaya düşünüyordu. Derya Balta bu süreçte bina toplantısına gitti ve bazı site sakinlerinin söylemleriyle şoke oldu. Derya Balta binaların kontrol edilmesine karşı çıkanlara sitem etti.

Hakan Balta'nın eşi Derya Balta apartman toplantısında! Hasar tespiti yaptırmak istememe sebepleri şoke etti

Eski futbolcu Hakan Balta ile eşi Derya Balta deprem sürecinde yaptıkları yardımlarla gündeme gelmişti.

Florya'nın 'riskli bölge' olarak gösterilmesi üzerine yeni ev arayışına giren Derya Balta, oturduğu sitedeki bazı sakinlerin söylemleriyle şoke oldu. Ev bakarken bina toplantısına giden Derya Balta paylaşımıyla dikkat çekti.

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Derya Balta paylaşımında "İneyim de şu toplantıda parmak kaldırayım. Ne demek astrologlar 2045'e kadar deprem olmayacak dedi diye yeni rapora gerek yok..." yazdı.

Deprem korkusu lüks evden soğuttu! Kendi evlerine öyle bir kira istediler ki... Deprem korkusu lüks evden soğuttu! Kendi evlerine öyle bir kira istediler ki...

Bazı bina sakinlerinin bina hasar tespiti yaptırmak istememe sebebi herkesi şoke etti.


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