Hakan Balta'nın eşi Derya Balta apartman toplantısında! Hasar tespiti yaptırmak istememe sebepleri şoke etti

Eski futbolcu Hakan Balta ile eşi Derya Balta deprem sürecinde yaptıkları yardımlarla gündeme gelmişti.

Florya'nın 'riskli bölge' olarak gösterilmesi üzerine yeni ev arayışına giren Derya Balta, oturduğu sitedeki bazı sakinlerin söylemleriyle şoke oldu. Ev bakarken bina toplantısına giden Derya Balta paylaşımıyla dikkat çekti.

Derya Balta paylaşımında "İneyim de şu toplantıda parmak kaldırayım. Ne demek astrologlar 2045'e kadar deprem olmayacak dedi diye yeni rapora gerek yok..." yazdı.

Bazı bina sakinlerinin bina hasar tespiti yaptırmak istememe sebebi herkesi şoke etti.



