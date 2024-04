Hakan Çalhanoğlu: "Galatasaray’a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım"

İtalya’nın Inter ekibinde forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, dün verdiği bir röportaj sonrasında gündem olmuştu. Çalhanoğlu, bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Galatasaray formalı fotoğrafıyla birlikte paylaşım yapan 30 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:

"Dün bir röportajda kullandığım ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirtmek istiyorum. Bu yanlış anlaşmanın dil farklılığından kaynaklandığını düşünüyorum. Her zaman şeffaf ve dürüstlüğü prensip edinmiş biri olarak herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep vermemek adına bu açıklamayı yapmam gerek. Ben her zaman dürüstlüğe önem verdim ve Galatasaray’a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım. Hiçbir kulübe hiçbir zaman bir saygısızlık yapmam söz konusu olmadı, olmaz. Söylediklerim bir kulüp özelinde değil, ülke futbolumuzun gelişme temennisi özelindeydi. Son aylarda ülkemiz futbolunda yaşananlar herkesin malumu. Bu yaşananların marka değerimizi olumsuz etkilediği de çok açık. Benim en büyük temennim ülke futbolunda herkesin bir araya gelip futbolumuzun seviyesini yukarıya çekmesi. Çünkü bu yaşananların tek zararının kendimize olduğu ortada. Eğer futbolumuzu hak ettiği yere getirirsek zaten dünya üzerindeki her futbolcu Türkiye’de oynamak isteyecektir, genç yaşlarında dahi. Bu başaracak potansiyelimiz, Avrupa’nın en iyi takımlarıyla Şampiyonlar Ligi’nde rekabet edebilecek kapasitemiz var. Yeter ki ülkece artık bunu yapmaya karar verelim. Söylemek istediklerim bundan ibaretti."