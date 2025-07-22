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“Hakan Çalhanoğlu ile konuştum” diyerek canlı yayında açıkladı! “Galatasaraylı doğdum Galatasaraylı öleceğim”

A milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu bu yazın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Önce adı Galatasaray ile anılan daha sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşen Hakan Çalhanoğlu ile konuştuğunu ifade eden Ümit Karan’dan çok konuşulacak bir yorum geldi!

“Hakan Çalhanoğlu ile konuştum” diyerek canlı yayında açıkladı! “Galatasaraylı doğdum Galatasaraylı öleceğim”

Ekol TV canlı yayınına katılan Galatasaray’ın efsane golcülerinden Ümit Karan, Hakan Çalhanoğlu ile görüştüğünü Hakan’ın kendisine “Galatasaraylı doğdum, Galatasaraylı öleceğim.” dediğini açıkladı!

ÜMİT KARAN: “ÇOCUĞU TONGAYA DÜŞÜRDÜLER”

“Çok hareketli bir sezon başı geçiriyoruz. Hakan ismi de çok önemli. Hem babasıyla iyi bir dostluğumuz var, hem çok sevdiğim bir kardeşim. Kendisiyle bugün bir görüşme yaptım. Ben Galatasaraylı doğdum Galatasaraylı öleceğim diyeceğim. Fenerbahçe işinde çocuğu tongaya düşürdüler, hakaret videoları hoş değil.”

“Hakan Çalhanoğlu ile konuştum” diyerek canlı yayında açıkladı! “Galatasaraylı doğdum Galatasaraylı öleceğim” 1

“GÖRÜŞME TATİLDE OLUYOR”

Burada markete bile gitsem transfer soruyorlar. Birkaç gün içerisinde İtalya’ya döneceğim. Ben İtalya’ya dönünce dedikodular biter dedi. Transfer görüşmesi gibi bir görüşme olmamış, bu görüşme tatilde oluyor.”

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Hakan Çalhanoğlu fenerbahçe galatasaray
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