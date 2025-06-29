Hakan Çalhanoğlu'ndan sıcak Galatasaray açıklaması... Milli yıldızın berberi de transferi işaret etti!

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’da gözler Hakan Çalhanoğlu’na çevrildi. Sarı kırmızılılar milli yıldız için İtalyan kulübü Inter ile görüşmeler yaparken, bir yandan da milli yıldızla süreci ilerletmek amacında. Geçtiğimiz günlerde oyuncu ile konuşan Başkan Dursun Özbek prensip anlaşmasına varırken, oyuncunun Galatasaray’a gitmek istediği gelen bilgiler arasında. Öte yandan milli oyuncu Cenk Özkaçar'ın düğünü için İstanbul'a gelen yıldız oyuncunun havaalanında yaptığı açıklama ve oyuncunun berberinin paylaşımları taraftarları heyecanlandırdı.

BERBERDEN AL HABERİ…

Hakan Çalhanoğlu'nun İstanbul'daki berberi Turan Demir, sosyal medya hesabından milli oyuncuyla çekildiği bir fotoğrafı paylaşırken, gönderisine 'orkestra şefim gelmiş hoş gelmiş' notunu düştü. Demir, gönderisinin ardından hikayesinden de tecrübeli orta sahanın Galatasaray'a transferine dair 'Geliyor gelmekte olan?' açıklamasında bulundu.

DÜĞÜN İÇİN GELDİ

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın öncelikli transfer gündeminde yer alan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, milli futbolcu Cenk Özkaçar'ın düğünü için İstanbul'a geldi. Düğünde Galatasaray futbolcusu Yunus Akgün'le de bir araya geldi.

''GALATASARAY'A GELECEK MİSİN?''

Havalimanında Galatasaraylı taraftarlar ile karşılaşan yıldız isim kendisine sorulan ''Galatasaray'a gelecek misin?'' sorusuna ''İnşallah'' cevabı vererek taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.