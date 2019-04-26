Hakan Hatipoğlu kızı Lila'nın videosunu paylaştı! 'Uyumak ya da uyumamak'

2018 yılının Ekim ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan Gizem- Hakan Hatipoğlu çifti, kızları Lila ile paylaşımlarına devam ediyor.

TV8'de yayınlanan Survivor Panorama programında yorumculuk yapan Hakan Hatipoğlu, son olarak kızı Lila'nın henüz 2 aylıkken çekilen videosunu Instagram hesabından yayınladı.

Hatipoğlu videosuna, 'Uyumak ya da uyumamak, işte bütün mesele...Lila 2 aylık' notunu düştü. Hatipoğlu'nun videosu kısa süreda yüz binlerce izlenme ve beğeni aldı.



