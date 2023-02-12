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Hakan Hatipoğlu Taha Duymaz'ın enkazında kaldığı evin depremden önceki ve sonraki halini paylaştı

12.02.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla tanınan Hakan Hatipoğlu da günlerdir Hatay'da yardım için bulunuyor. Sosyal medyadan da paylaşımlar yapan Hakan Hatipoğlu, Taha Duymaz'ın enkazında kaldığı evin depremden önceki ve sonraki halini paylaştı.

Hakan Hatipoğlu Taha Duymaz'ın enkazında kaldığı evin depremden önceki ve sonraki halini paylaştı

Hatay'daki köy evinin mutfağında kısıtlı malzemeler ile yaptığı yemekleri paylaşmasıyla ünlenen ve fenomen olan Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde enkaz altında kaldı.

Günlerdir enkazdan kurtarılmaya çalışılan Taha Duymaz'ın enkazında olduğu evin deprem öncesi halini ve sonraki halini Hakan Hatipoğlu paylaştı.

Hakan Hatipoğlu paylaşımında "Allah yardımcısı olsun" dedi.
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Taha Duymaz'ın ablası, Gülben Ergen'in 'Taha öldü' açıklamasına yalanlama ile yanıt vermişti ve "Asılsız haberlere inanmayın, umutla bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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