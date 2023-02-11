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  4. Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş 'Bir Afgan gelip kol kesiyor, altınları alıyor' demişti! Bakan Soylu, Kardaş'ın gözaltına alındığını açıkladı

Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş 'Bir Afgan gelip kol kesiyor, altınları alıyor' demişti! Bakan Soylu, Kardaş'ın gözaltına alındığını açıkladı

11.02.2023 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ilde binaların yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açtı. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş, sosyal medyadan yayınladığı videoda "Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyoruz. Bir Afgan gelip kolunu kesiyor, altınlarını alıyor. Allah sizin belanızı versin" demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uğur Kardaş'ın Adıyaman'da gözaltına alındığını açıkladı.

Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş 'Bir Afgan gelip kol kesiyor, altınları alıyor' demişti! Bakan Soylu, Kardaş'ın gözaltına alındığını açıkladı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Can kaybı ve yaralı sayısı her geçen dakika artarken enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarış devam ediyor. Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş, afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtip sosyal medyadan dikkat çeken bir video yayınlamıştı. Uğur Kardaş, videoda "Ellerime bakın, günlerdir enkazdan insan çıkarmaktan ne hale geldik. Hayatını kaybetmiş bedenleri çıkarıp arkaya koyuyoruz. O sırada Afgan'ın biri gelip kolunu, elini kesip altınlarını alıyor. Allah kahretsin ya, Allah belamızı versin..." demişti.

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BAKAN SOYLU DUYURDU! UĞUR KARDAŞ GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ta açıklama yapan İçişleri Bakanı Süyleyman Soylu "Bu ülke insanın birliğini beraberliğini engellemeye çalışan, bu ülke insanı kötülemeye çalışan ve sürekli olarak olmayanları varmış gibi gösteren bir hastalıkla hemde en zor dönemimizde karşı karşıyayız.Biraz önce bir video seyrettim. Seyrettiğim videoada okumuş yazmış, büyükşehirlerde yaşadığı çok açık belli olan videoyu çekiyor. İnsan gibi de konuşuyor. 'Bir Afgan çıkan cesetleri elini kesti altınları aldı' diyor. Biraz önce Adıyaman'da gözaltına aldık" dedi.

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